Sorin Grindeanu a fost primit de omologul sau francez, Edouard Philippe, la sediul Executivului de la Paris

Dupa ce si-au strans mainile si au facut fotografii oficiale, cei doi premieri au intrat in Hotel de Matignon, unde vor avea o intrevedere in biroul prim-ministrului francez, care este prevazuta sa dureze o jumatate de ora.Cei doi oficiali discuta despre parteneriatul strategic romano-francez, despre intensificarea cooperarii economice dintre Romania si Franta, dar si despre viitorul Uniunii Europene in contextul Brexit.Aceasta este prima intalnire a lui Edouard Philippe cu un omolog de la preluarea mandatului de sef al Executivului francez.Din delegatia care il insoteste pe premierul Grindeanu la intalnirea cu prim-ministrul francez fac parte ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ambasadorul Romaniei in Franta, Luca Niculescu.Dupa intalnirea cu premierul francez, Sorin Grindeanu va sustine declaratii de presa la Ambasada Romaniei la Paris.Vizita de lucru a prim-ministrului Grindeanu la Paris a inceput miercuri, cand seful Executivului a participat la ceremonia dedicata aderarii Romaniei si Argentinei la Agentia pentru Energie Nucleara (NEA) a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). La acest eveniment au mai fost prezenti secretarul general al OCDE, Jose Angel Gurria, directorul general al NEA, William D. Magwood, ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan, si ambasadorul Romaniei in Franta, Luca Niculescu.La ceremonie, Grindeanu a precizat ca este foarte incantat sa accepte in numele Romaniei invitatia ca tara noastra sa devina cel de-al 33-lea membru al Agentiei pentru Energie Nucleara. Totodata, premierul a precizat ca Romania este deplin pregatita pentru inceperea negocierilor de aderare la OCDE, pe baza meritelor sale si a rezultatelor economice.Miercuri seara, premierul roman a avut si o intrevedere cu secretarul general al OCDE, Jose Angel Gurria.