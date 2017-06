Alina Gorghiu: Voi recomanda PNL sa nu atace Legea salarizarii la CCR, pentru ca este responsabilitatea exclusiva a PSD

Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, la Timisoara, ca "personajul cheie si plin de entuziasm" la votul privind Legea salarizarii a fost Liviu Dragnea, adaugand ca "amanarea pentru anul viitor a majorarii salariilor poate fi dezamagitoare pentru electoratul PSD", relateaza News.ro."Salarizarea unica a fost adoptata, astazi, in Camera Deputatilor. Personaj cheie si plin de entuziasm a fost domnul Liviu Dragnea. Am vazut o lege a salarizarii care s-a schimbat in punctele esentiale si s-a amanat pe anul viitor sau pentru totdeauna. Amanarea pentru anul viitor a majorarii salariilor poate fi dezamagitoare pentru electoratul PSD si s-a indus o stare de incertitudine. Cel mai probabil va depinde de rezultatele economice din 2017", a spus Gorghiu.Ea a mai spus ca PNL nu ar trebui sa atace la Curtea Constitutionala aceasta lege si ca personal va recomanda Biroului Politic National al partidului sa nu faca acest lucru."Ca demers politic nu cred ca PNL ar trebui sa atace aceasta lege la CCR. Abia azi s-a adoptat, vom lua o decizie in primul Birou Politic National. Voi recomanda sa nu o facem, pentru ca este responsabilitatea exclusiva a PSD. Nu mai e mult pana cand se va vedea ca e o simpla promisiune electorala a PSD si va fi un esec", a spus Gorghiu.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de Lege a salarizarii, cu 188 de voturi "pentru", 28 de voturi "impotriva" si 47 de abtineri.Proiectul de lege va merge la presedintele Romaniei pentru promulgare in cazul in care nu va fi atacat la Curtea Constitutionala, insa USR a anuntat de marti seara, dupa adoptarea raportului in Comisia de munca a Camerei, ca intentioneaza sa sesizeze CCR in privinta Legii salarizarii, despre care a spus ca nici acum nu se cunoaste impactul bugetar, iar membrii Guvernului "improvizeaza" pentru ca nu stiu acest lucru.