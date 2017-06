Turcan: Deputatii PNL care au votat pentru legea salarizarii au acum posibilitatea sa-si explice public decizia

"Am anuntat inca de marti, la finalul BPN al PNL, ca vor exista cativa colegi care ne-au spus ca vor vota favorabil aceasta lege, dar majoritatea se vor exprima impotriva ori se vor abtine, fapt care s-a si intamplat. Deputatii PNL care au votat favorabil legii au acum posibilitatea sa-si explice public votul si sa arate in felul acesta ce anume i-a determinat sa ia aceasta decizie", a declarat Turcan, miercuri, pentru Agerpres.Cinci deputati PNL au votat miercuri, in plen, in favoarea proiectului legii salarizarii personalului bugetar.Deputatii PNL Roberta Anastase, George Ionescu, Dumitru Oprea, Razvan Prisca si Glad Aurel Varga au votat in favoarea proiectului legii salarizarii bugetarilor, in timp ce ceilalti liberali prezenti la sedinta de plen s-au abtinut sau au votat impotriva, potrivit listei de vot nominal de pe site-ul Camerei Deputatilor.