Badalau, presedinte executiv PSD: Partidul are o rezerva de cadre care oricand poate inlocui un premier sau un ministru / Replica lui Dragnea: Inseamna ca este un foarte bun scenarist, foarte informat

"Exista o comisie de analiza a activitatii Guvernului, de fapt de a analiza implementarea programului de guvernare si eu am spus ca acolo unde vom constata deficiente nu ne vom da in laturi sa propunem schimbarea de ministri, ba chiar a Guvernului daca consideram ca acesta a incetinit ritmul aplicarii programului de guvernare", a declarat Badalau.Social-democratul a subliniat ca PSD prefera sa schimbe Guvernul Grindeanu decat sa existe intarzieri in aplicarea programului de guvernare."Nu am spus ca este pregatit (partidul sa mearga la Cotroceni cu noi propuneri - n.r.). Am spus ca, decat sa avem un Guvern care nu aplica programul de guvernare, preferam sa mergem cu un nou Guvern. Nu acceptam absolut niciun fel de derogare de la programul de guvernare si de la ceea ce noi am promis cetatenilor acestei tari", a explicat Badalau."Cred ca domnul premier Sorin Grindeanu este un premier bun in continuare, dar asta nu o pot stabili eu, ci comisia o poate stabili in urma analizei tuturor masurilor care au fost aplicate de acest Guvern", a spus Badalau."Nu exista nicio graba de a merge la Cotroceni, exista o analiza in curs si nu ne putem exprima pentru o persoana sau alta, ba chiar pentru premier ca nu-i competent pana nu finalizam analiza. Vreau sa va spun ca PSD are oameni competenti si o rezerva de cadre foarte buna care oricand poate inlocui un premier sau un ministru", a aratat Badalau.Dragnea a replicat ironic, dupa putina vreme, ca Badalau, este un foarte bun scenarist si foarte informat."Inseamna ca este un foarte bun scenarist, foarte informat. Eu le-am spus tuturor colegilor mei, le-am transmis de aseara, le spun si acum sa inceteze cu aceste scenarii si cu aceste dispute, pentru ca este important sa finalizam acea evaluare care se poate termina foarte bine pentru toata lumea, sau foarte bine pentru romani", a spus Liviu Dragnea.