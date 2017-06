Dragnea, suparat ca ministrul Finantelor nu a fost prezent la votul pentru legea salarizarii: Este o problema pe care noi o vom regla in interior / Era bine sa vina si premierul. M-a intristat foarte mult aceasta atitudine

"Este o problema faptul ca astazi ministrul de Finante n-a venit in Parlament sa sustina aceasta lege cu toate ca avea timp. Am puterea politica sa-mi asum acest lucru si sa-mi cer scuze, ca presedinte al PSD, ca un membru al Guvernului care trebuia sa vina astazi nu a venit", a spus liderul PSD."Este o problema pe care noi o vom regla in interior in conditiile in care si liderul de grup si-a asumat faptul ca va veni aici ministrul de Finante sa sustina legea. Era bine sa vina si premierul. Este poate cea mai importanta lege din acest an", a declarat Dragnea dupa votul dat asupra Legii salarizarii.El le-a spus jurnalistilor ca absenta ministrului de Finante de la dezbaterea Legii salarizarii in Camera Deputatilor reprezinta "o ofensa""N-a fost o pozitie foarte confortabila pentru mine si pentru colegii mei faptul ca ministrul de Finante azi nu a fost prezent sa spuna ceea ce noua ne-a spus in permanenta, si anume faptul ca aceasta lege este sustenabila. Eu, personal, nu am nevoie de aceasta garantie pentru ca noi nu am facut legea in parcul Cismigiu si acum incercam sa cautam bani. Faptul ca ministrul de Finante n-a fost prezent azi, cu toate ca liderul de grup se angajase, a fost un lucru care pentru noi, repet, nu a fost in regula", a acuzat Dragnea.Intrebat ce risca Viorel Stefan pentru aceasta absenta, liderul PSD a raspuns: "Nu stiu ce risca. Pana la riscuri, vorbim de o certitudine: a procedat incorect".Intrebat daca ministrul de Finante a procedat ofensator, Liviu Dragnea a replicat: "Cred ca este o ofensa. Putem vorbi de o ofensa".Chestionat daca este o ofensa si ce a facut premierul Grindeanu, care a fost intr-o alta sala din Palatul Parlamentului, presedintele PSD a spus ca nu vrea sa foloseasca "cuvinte grele", dar ca l-a intristat aceasta atitudine."Nu stiu. As vrea sa nu folosim cuvinte grele, dar pe mine m-a intristat foarte mult aceasta atitudine. Foarte mult. Pentru ca vorbim de o lege care schimba complet istoria Romaniei. M-as fi bucurat ca azi sa fi fost prezent tot Guvernul in Parlament, dar probabil ca au fost alte evenimente mai importante decat legea salarizarii unitare", a ami spus Liviu Dragnea.