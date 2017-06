Parlamentul a adoptat Legea Salarizarii

"Este pentru prima data cand o lege care mareste veniturile romanilor este prezentata ca o lege prin care scad", a spus imediat dupa vot presedintele Camerei, Liviu Dragnea, adaugand ca pentru acest lucru "este nevoie de mult tupeu".Proiectul de lege va merge la presedintele Romaniei pentru promulgare in cazul in care nu va fi atacat la Curtea Constitutionala, insa USR a anuntat de marti seara, dupa adoptarea raportului in Comisia de munca a Camerei, ca intentioneaza sa sesizeze CCR in privinta Legii salarizarii unitare, despre care a spus ca nici acum nu se cunoaste impactul bugetar, iar membrii Guvernului "improvizeaza" pentru ca nu stiu acest lucru.Presedintele Klaus Iohannis a apreciat, pe 29 mai, ca "putin deplasata" speranta ca ar putea cere modificarea Legii salarizarii in sectorul public, in conditiile in care legea este un proiect asumat de catre PSD care va raspunde "integral si definitiv" pentru aceasta lege."Legea este in programul de guvernare al PSD care a spus de la inceput ca vrea aceasta lege. PSD are majoritate in Parlament, are Guvernul, este o lege pentru care raspunde integral si definitiv initiatorul, adica PSD. Este bine sa nu uitam acest aspect. Asteptarea sa modific eu ceva la lege mi se pare putin deplasata", a declarat Klaus Iohannis adaugand ca va face comentarii mai ample pe marginea legii atunci cand aceasta va ajunge la promulgare.