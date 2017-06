Olguta Vasilescu: Unele salarii erau atat de mari incat disproportia nu putea fi corectata nici macar pana in 2022

"Legea este in conformitate cu programul de guvernare aprobat de Parlamentul Romaniei si prevede o crestere etapizata a salariilor bugetarilor cu 56%, pe o anvelopa bugetara de 32 de miliarde de lei pana in 2020 si de 43 de miliarde de lei pana in 2022. La baza piramidei salariale, cresterile sunt de peste 100%, ajungand si la 300%, cum este cazul in aparare, dar scad in varf, acolo unde unele salarii erau atat de mari incat disproportia nu putea fi corectata nici macar la nivelul anului 2022" a declarat Lia Olguta Vasilescu.Ea a contrazis afirmatiile facute in plen de catre opozitie care a criticat cresterile salariale pentru demnitari, ministrul aspunand ca, in realitate, salariile unora dintre demnitari vor fi reduse."Vreau sa va spun ca cei aflati in varful piramidei , de exemplu ministrii, presedintele Romaniei, conducerea Camerei Deputatilor si Senatului scad", a spus ministrul Muncii. Camera Deputatilor a votat pe articole proiectul Legii salarizarii, votul final urmand sa se dea tot miercuri.