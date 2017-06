Grindeanu: Sunt un membru de partid de 21 de ani, nu sunt venit de ieri - de azi in PSD. Incep sa nu mai inteleg aceste tensiuni

"Dati-mi voie sa nu spun mai multe, decat ce am spus in urma cu cateva zile, iar eu chiar discut foarte mult cu domnul presedinte Dragnea. Cred ca dansul a clarificat toate aceste aspecte aseara (marti seara - n.r.). Eu nu vreau altceva decat sa va spun ceea ce am mai spus de fapt ca adversarii politici ai PSD sunt in afara partidului, nu in interior", a declarat Grindeanu la Parlament, intrebat cum comenteaza criticile anumitor lideri social-democrati la adresa Guvernului, precum si recenta afirmatie facuta de Nicolae Badalau potrivit careia ar fi nevoie de o alta varianta de premier."Sunt un membru de partid de 21 de ani, nu sunt venit de ieri - de azi in PSD. Si chiar subliniez faptul ca toate aceste tensiuni, care par a fi tensiuni, incep sa nu le mai inteleg, dar au fost spulberate, din punctul meu de vedere, si intaresc ce spunea domnul presedinte aseara prin declaratiile pe care le-a dat. Restul, dati-mi voie sa nu raspund si nu e rolul meu sa dau replici", a adaugat premierulMarti seara, presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca nu a avut si nu are de gand sa il schimbe din functie pe premierul Sorin Grindeanu, dar a punctat ca programul de guvernare asumat de PSD si aliatii sai nu este unul usor si, ca atare, in aceasta perioada are loc o evaluare a activitatii ministrilor, care va fi urmata, la final, de o serie de propuneri ce vor fi inaintate spre avizare in Comitetul Executiv National al PSD. Totodata, el a spus ca discutia despre remaniere nu face bine coalitiei de guvernare.