Klaus Iohannis s-a intalnit cu directorul CIA: Romania intelege ca, inclusiv prin servicii de intelligence, sa actioneze ca un furnizor de securitate, pentru a contribui la eforturile internationale

Cu prilejul intalnirii cu seful CIA, seful statului "a transmis aprecierea pentru excelenta si complexa colaborare dintre CIA si partenerii de intelligence din Romania, bazata pe incredere, deschidere si sprijin reciproc in arii de expertiza specifice, aspect ce intareste si mai mult Parteneriatul Strategic dintre cele doua tari", arata Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat.Klaus Iohannis a aratat ca Romania este un partener valoros pentru partea americana, in special datorita expertizei din regiunea Marii Negre, Balcanii de Vest si vecinatatea estica, inclusiv in ceea ce priveste amenintarile hibride de pe Flancul Estic al NATO. Presedintele Romaniei a asigurat ca tara noastra intelege ca, inclusiv prin servicii de intelligence, sa actioneze ca un furnizor de securitate, pentru a contribui la eforturile internationale pe linie de securitate.La randul sau, conducerea CIA a evidentiat aprecierea pentru nivelul excelent al cooperarii cu partenerii de intelligence din Romania, care se regasesc in topul serviciilor de informatii din Europa cu care are relatii agentia americana, din punct de vedere al nivelului de incredere si al consistentei activitatii derulate, se arata in comunicatul Administratiei Prezidetiale.Presedintele Klaus Iohannis si directorul Mike Pompeo au avut, cu acest prilej, si un schimb de vederi pe teme politico-securitare de actualitate: combaterea terorismului (cu accent pe eradicarea Daesh in Siria/Irak), amenintarea balistica/nucleara nord-coreeana, solidaritatea transatlantica, precum si stabilizarea Afganistanului, se mai precizeaza in comunicat.