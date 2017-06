USR intentioneaza sa conteste legea salarizarii la CCR si cere demisia ministrului Muncii

"Legea este marca Olguta Vasilescu. Dupa ce nu a terminat cartierul chinezesc, dupa ce nu a terminat stadioanele din Craiova, dupa ce nu a terminat de asfaltat jumatate de oras, a venit cu o lege pe care nu o termina si ea este intr-o continua dinamica, din eroare in eroare pana la victoria finala. Aceasta este Olguta Vasilescu si de aceea i-am cerut demisia din functia de ministru al Muncii", a afirmat parlamentarul USR, la finalul sedintei Comisiei de munca unde s-a dat raport favorabil legii salarizarii personalului bugetar.El a reamintit ca USR a avut o dezbatere publica pe tema legii salarizarii, alaturi de sindicate, in care s-a ajuns la concluzia ca actul normativ e neconstitutional: "Noi am avut o dezbatere publica cu sindicatele, chiar raportat la prima forma a legii si deja de atunci si noi si sindicatele am spus ca aceasta lege este neconstitutionala din mai multe motive. Unul, principal, este ca daca ne uitam chiar si acum in forma legii, acolo scrie ca nu are impact bugetar pe anul curent iar pentru urmatorii patru ani la impact bugetar nu este completat nimic. Guvernul habar nu are de fapt si improvizeaza raportat la impactul bugetar al acestei legi", a afirmat deputatul USR.Intrebat daca USR va strange semnaturi pentru a contesta legea la CCR, Seidler a replicat: "Cu siguranta vom face lucrul acesta. Astazi am lansat catre juristii nostri in lucru sa stranga toate motivele de neconstitutionalitate din aceasta lege".Potrivit unui comunicat transmis de USR marti, decizia de amanare a majorarilor salariale din sectorul bugetar "arata degringolada din finantele publice ale Romaniei si incompetenta ministrului Muncii, Olguta Vasilescu"."Ca urmare, USR a cerut, marti, in cadrul sedintei Comisiei pentru munca si protectie sociala, demisia ministrului Olguta Vasilescu pentru modul in care o lege de asemenea importanta a fost (ne)coordonata si dezbatuta", se arata in comunicat.Marti dupa-amiaza, deputatii din Comisia pentru munca au dat un raport favorabil cu amendamente la proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar.Legea urmeaza sa fie dezbatuta miercuri de plenul Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz.