Comisia de munca a adoptat raportul Legii salarizarii

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, marti, la Parlament, ca ultima varianta a Legii salarizarii agreata cu Ministerul Finantelor prevede ca abia de la 1 ianuarie 2018 toti bugetarii vor avea o crestere a salariului brut cu 25%, iar de la 1 martie profesorii si medicii vor primi in plus diferenta de bani promisa. Initial, primele majorari salariale erau programate pentru 1 iulie 2017."Am avut patru variante pe care le- am discutat de dimineata. Este vorba de varianta finala acum asupra careia am convenit cu secretarii de stat initial de la MFP si acum telefonic chiar si cu domnul ministru de Finante in care ar urma sa facem majorari salariale la absolut toti bugetarii cu 25% cresteri pe salariul brut incepand cu data de 1 ianuarie 2018, dupa care, incepand cu data de 1 martie, o majorare de inca 20% la salariile pentru educatie, care, cumulat cu cei 25% inseamna per total o crestere de 50% cum am promis si cu grila pana in 2022 pentru medici si asistente tot de la 1 martie. Aceasta ar fi varianta cu care noi intram in comisie", a declarat ministrul Muncii."Noi am avut o intelegere cu MFP inca de la inceput. Acum avem o anvelopa de 68 de miliarde care a fost crescuta anul acesta si chiar si luna trecuta au fost majorate cu 20% salariile de la OPC, de la IMM-uri, de la Garzile de mediu, in fine toate autoritatile de mediu, la fel soldele soldatilor s-au dublat pornind acum de la salariul minim pe economie, adica toate aceste lucruri au avut un impact bugetar deja pe anvelopa de anul acesta pe care noi o aveam prognozata. La acestea s-au adaugat cele 80 de amendamente de la Senat si aproximativ 100 de amendamente de la Camera Deputatilor. (...) S-au mai facut majorari salariale, au mai fost cresteri de sporuri, coeficienti crescuti la anumite categorii de bugetari si normal ca a trebuit sa regandim tot ceea ce inseamna anvelopa ca sa ne incadram in 75 de miliarde, cat ne-au dat Finantele ca este posibil pentru anul viitor", a explicat ministrul Muncii.In cadrul dezbaterilor de marti, Comisia de munca a Camerei Deputatilor a decis sa modifice si articolul 25 al Legii salarizarii astfel incat angajatii din sistemele sanitare, de aparare, ordine publica si securitate sa primeasca sporuri in limita a maxim 30% din suma salariilor de baza si a soldelor ordonatorului principal de credite, spre deosebire de ceilalti bugetari la care cuantumul de 30% este calculat pentru fiecare ordonator de credite.Initial, deputatii din Comisia de munca au modificat articolul 25 al Legii salarizarii prevazand ca procentajul de 30% se calculeaza la masa salariala a fiecarui ordonator de credite, nu pentru ordonatorii principali. Modificarea a generat proteste vehemente din partea lui Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului Politistilor si Personalului Contractual, care a afirmat ca modificarea va face ca sporurile din cele doua sectoare sa fie foarte mici, fara sa reflecte orele suplimentare si activitatile specifice ale salariatilor. Coarna chiar a spus in timpul lucrarilor ca Legea salarizarii este una "de rahat".In urma unei pauze de circa o ora, membrii comisiei au revenit la articolul 25 si au decis sa adauge un alineat 2 care excepta angajatii din cele doua domenii de activitate de la raportarea pragului de 30% la masa salariala de care dispun ordonatorii de credite, prevazand in schimb raportarea la masa salariala a ordonatorilor principali de credite.Pe de alta parte, a fost eliminat sporul de 40% pentru personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor care trebuie sa asigure in afara orelor de program, de la domiciliu, interventia in mediul rural, la apelurile de urgenta, cercetari criminalistice, evadari, revolte sau cutremure.Deputatii Comisiei de munca au adoptat si amendamentul care prevede un spor de 50% pentru functionarii care gestioneaza fonduri europene, indiferent de numarul proiectelor. In forma venita de la Senat, sporul era de 25%. In schimb, primarii care se ocupa de fonduri europene raman cu sporul de 25%. "Primarii nu pot face parte din unitatile de management ale fondurilor europene", a explicat presedintele comisiei, Adrian Solomon (PSD).Un alt amendament, adus articolului 26, prevede ca angajatii din sectorul public sa beneficieze de indemnizatii de vacanta, de la 1 decembrie 2018, in cuantumul unui salariu minim brut. Sunt exceptati cei care ocupa functii de demnitate publica, alese sau numite. Demnitarii vor fi exceptati si de la acordarea indemnizatiei de hrana.De asemenea, din articolul 41 a fost eliminata raspunderea penala pentru cei care incalca prevederile articolului 25, cel referitor la sporuri. Astfel, cei vinovati vor fi sanctionati disciplinar si patrimonial riscand o amenda intre 5.000 si 20.000 de lei si sa plateasca prejudiciile create. Contestarea contraventiei si aplicarea amenzii se va face de catre Curtea de Conturi a Romaniei.