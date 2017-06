Vicepresedintele PSD, Claudiu Manda, despre retragerea sprijinului premierului Grindeanu: Tehnic, se poate orice

"Tehnic se poate orice. Nu stiu daca intreaga activitate a Guvernului este intarziata in ceea ce priveste implementarea programului de guvernare, dar in urma analizei o sa vedem. Nu sunt in echipa care monitorizeata implementarea programului de guvernare", a declarat Claudiu Manda.El a mai spus ca varianta remanierii exista, doar ca nu stie daca se va intampla acest lucru saptamana aceasta sau saptamana viitoare.Totodata, potrivit acestuia, nu s-a pus deloc problema unei motiuni de cenzura pe care sa o initieze PSD."Cred ca putem discuta impreuna lucrurile la partid, linistiti, iar lucrurile care sunt nefunctionale le putem corecta noi intre noi in cadrul PSD si in cadrul coalitiei. Am vazut chiar public reprosuri pentru activitatea premierului Grindeanu. Eu personal nu sunt intr-o situatie in care sa-i reprosez ceva. Mai important este ce face in acest moment coalitia, si anume monitorizeaza activitatea ministerelor si care este stadiul indeplinirii programului de guvernare. Daca sunt intarzieri si sunt vinovati, e clar ca acestia vor trebui sa fie inlocuiti", a mai precizat vicepresedintele PSD.