Dragnea: L-am rugat pe premier sa se abtina de la declaratii politice / Gabriela Firea are tot dreptul sa isi exprime punctul de vedere, vorbeste in numele bucurestenilor

"Oamenii nu sunt roboti. Doamna Firea are tot dreptul sa isi exprime punctul de vedere. Doamna Firea vorbeste in numele bucurestenilor. L-am rugat pe premier sa se abtina de la declaratii politice, pentru ca e mai important sa se aplece asupra programului de guvernare", a declarat Liviu Dragnea ca urmare a declaratiilor primarului general Gabriela Firea, potrivit carora are o relatie mai proasta cu Executivul actual decat pe vremea tehnocratilor.Premierul Sorin Grindeanu a scris, luni, pe Facebook, ca a fi premier este o "raspundere imensa" si, pentru a pune in practica programul de guvernare, este nevoie de stabilitate, atragand atentia ca adversarii PSD "sunt in afara partidului", respectiv PNL si USR."A fi prim-ministru reprezinta o raspundere imensa, pe care o iau in serios in fiecare secunda, de cand PSD mi-a facut onoarea de a-mi acorda aceasta incredere. Guvernul Romaniei a inteles nevoile si asteptarile oamenilor, iar acum putem spune ca avem crestere economica - cea mai mare din Europa -, ne respectam promisiunile din campanie, avem mai multe locuri de munca, se infiinteaza din ce in ce mai multe firme, increderea investitorilor e in crestere", a scris Grindeanu."Pentru asta avem nevoie de stabilitate, de obiective si prioritati pe care le impartasim cu totii. Adversarii PSD se afla in afara partidului. PNL si USR traverseaza grave crize de conducere si o lipsa totala de proiecte. In continuarea unei bune guvernari, avem nevoie de investitii si relatii consolidate la nivelul Europei si nu numai", a mai spus el.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat ca nu se mai consulta cu premierul Sorin Grindeanu "ca la inceput", dand exemple de proasta colaborare cu Guvernul la nivelul Primariei, unde proiectele "se lovesc de un zid", iar relatia Executivului cu administratia locala este "mai proasta" decat pe vremea Cabinetului Ciolos.