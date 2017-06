VIDEO Sorin Grindeanu, despre legea Salarizarii unice: Nu exista niciun fel de disensiune, impactul total ne situeaza in parametri normali ca efort bugetar. Vezi ce spune premierul despre o posibila remaniere, despre legea salarizarii si alte teme de interes general

Pot sa va spun ca impactul total, in forma actuala a legii, este de 76 miliarde de lei, adica la 8,6& din PIB. Adica in mod normal din punct de vedere al parametrilor bugetari

Eu am discutat, inclusiv in aceste zile, cu domnul presedinte Liviu Dragnea, spre deosebire de alti colegi de-ai mei. Lucrurile care pot fi imbunatatite prefer sa le discut si sa le repar in discutii cu fiecare dintre colegi. (...) Ma intereseaza ca foarte multe lucruri sa se intample in Bucuresti. (...) Repet, eu discut in fiecare zi cu foarte multi colegi. Cred ca e dorinta dansei (n.r Firea) de a rezolva anumite probleme intr-un anumit mod

De exemplu, am cerut o rezolvare urgenta a situatiei scannerelor din vami. E o situatie care treneaza de foarte mult timp si asemenea chestiuni trebuie rezolvate foarte rapid, a mentionat premierul."O alta problema discutata este legata de rectificarea si de gasirea sursei de finantare pentru implementarea viitorului proiect cadru de cumparare a ambulantelor. Gasim solutiile la rectificare pentru a gasi aceasta solutie", a aratat Sorin Grindeanu."Si ministrul Finantelor, si doamna Lia Olguta Vasilescu sustin acelasi punct de vedere pe care doamna ministru l-a anuntat", a spus Grindeanu, raspunzand la intrebarile ziaristilor.Acesta a precizat ca "impactul total e undeva in forma spusa la aproape de 76 de miliarde de lei", care "ne situeaza in parametri normali ca si efort bugetar".Primul ministru a adaugat ca "forma pe care au prezentat-o si o sustin cei doi ministri, Viorel Stefan si Lia Olguta Vasilescu, e forma pe care noi ne-o asumam" iar "toate amendamentele aprobate si care au sustinere si inchidere bugetara sunt sustinte de catre guvern".Despre declaratiile Gabrielei Firea cu privire la modul in care Primaria Capitalei colaboreaza cu Guvernul :

Despre functionarea Guvernului



Fiecare dintre ministri au anumite lucruri pe care trebuie sa le faca la ministerele pe care le conduc, sa ia anumite masuri, sa aplice programul de guvernare. Sunt lucruri pe care le monitorizeaza si primul ministru, dar si coalitia de guvernare, asa cum e normal, pentru ca ne dorim ca programul de guvernare sa fie implementat si toate masurile adoptate. (...) Discutii cu colegii mei am tot timpul. Nu incercati sa creati tensiuni intre mine si ei, pentru ca nu sunt. Exista ministere unde ritmul poate sa fie mai lent. Dar nu le voi numi.

Vezi mai jos inregistrarea integrala a conferintei de marti