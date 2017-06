Gabriela Firea, noi critici la adresa Cabinetului Grindeanu: Este firesc ca un Guvern politic sa fie supus evaluarii partidelor din coalitie. Am castigat pe un program de guvernare care trebuie respectat ad literam. Nu oamenii din Guvern raspund, ci partidul

Nu stiu de ce e aceasta situatia mai tensionata in mass media.Domnul Liviu Dragnea m-a propus sa candidez pentru functia de primar al Capitalei si a sustinut proiectele pentru bucuresteni.Nu am facut decat sa exprim public relatiile pe care le avem, noi cei din primarii, cu Guvernul. Nu mi-am permis sa tac, sa ascund relatiile pe care noi, alesii locali, le avem cu Guvernul.Intotdeauna au fost masuri guvernamentale pe masuri sistemice, dar am solicitat si sprijinul pentru probleme din educatie, sanatate.Din nenefricire, unii dintre reprezentantii Guvernului nu inteleg ca romanii sa fie tratati cu respect.Este firesc ca un Guvern politic sa fie supus unei evaluari de catre presedintii partidelor din coalitie. Am castigat pe un program de guvernare care trebuie respectat ad literam. Nu oamenii din Guvern raspund, ci noi ca partid.