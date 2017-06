Curtea Constitutionala dezbate sesizarea lui Clotilde Armand privind alegerea primarilor intr-un singur tur

Judecatoria Sectorului 1 a dispus, pe 15 iunie 2016, trimiterea catre Curtea Constitutionala a exceptiei de neconstitutionalitate invocata de Clotilde Armand, care a candidat din partea USB (actualul USR - n.r.) pentru Primaria Sectorului 1."Am fost citata, de Judecatoria Sectorului 1, astazi (14 iunie 2016 - n.r.) la ora 16.00. S-a judecat problema cu exceptia de neconstitutionalitate invocata de mine in contestatia depusa la Biroul Electoral de Sector si sunt foarte fericita sa va anunt ca judecatorul a dispus trimiterea catre Curtea Constitutionala a exceptiei invocate de noi. Adica, ne vom regasi in fata CCR pentru a explica faptul ca legea, asa cum este, nu permite o reprezentativitate buna in alegeri", preciza Clotilde Armand, intr-un mesaj video postat pe Facebook.Ea atragea atentia ca este pentru a doua oara cand aceasta problema se gaseste in fata CCR. Prima data, cand argumentatia a fost sustinuta de jurnalistul Liviu Avram, cererea a fost respinsa deoarece el nu avea calitatea de candidat clasat pe locul doi. Pe de alta parte, reprezentanta USB a atentionat ca in cazul in care CCR ii va da dreptate, efectele deciziei vor actiona doar pentru viitor."Aceasta exceptie nu este retroactiva, va fi pentru viitor, dar cum am spus deja, noi nu ne aflam intr-un timp politic. Ceea ce facem este pentru viitor. Noi vrem ca alegerile sa fie reprezentative. Nu vrem ca anumite partide sa foloseasca aceste alegeri odata asa, odata asa... numai cum le convine. Vreau sa faceti comparatie cu ce a decis acum Senatul, care a adoptat tacit, adica fara dezbatere, o schimbare a legii alegerilor locale. Va amintiti ca a fost o dezbatere imensa inainte de alegeri, dar dupa alegeri nu le mai pasa deloc", spunea Clotilde Armand.Uniunea Salvati Bucurestiul a cerut la acea data renumararea buletinelor de vot din 18 sectii din sectorul 1, apreciind ca in acestea ''s-a inregistrat o corelatie negativa puternic semnificativa'' intre procentajul voturilor nule si cele pentru candidata USB la Primarie, Clotilde Armand. Cererea a fost respinsa, pe 7 iunie 2016, de Biroul Electoral de Circumscriptie, care a motivat ca USB i-au fost asigurate toate conditiile legale de reprezentare in cadrul procesului electoral si ca, lipsa de diligenta a delegatilor, USB nu poate fi imputata Biroului Circumscriptiei Electorale Numarul 1 - Sectorul 1.