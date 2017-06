Iohannis, discurs in SUA la primirea unei distinctii din partea Comitetului Global American Jewish: Intarirea statului de drept, independenta justitiei si lupta anticoruptie sunt prioritatile mele principale

"Ca tara care a trecut prin intunericul dictaturii comuniste, am parcurs un drum lung. Ne-am confruntat si am depasit multe provocari in procesul de construire a unei democratii solide bazate pe statul de drept, o economie de piata libera si o societate deschisa. O societate care ii ajuta pe cetatenii sai sa aiba o voce puternica, chiar daca trebuie sa apere aceste valori pe strada", a afirmat Klaus Iohannis."Prin eforturile, dedicarea si uneori sacrificiile poporului nostru, Romania isi ocupa locul potrivit printre natiunile care valorizeaza, protejeaza si promoveaza aceste principii", a adaugat seful statului."Acest premiu foarte special ma face sa-mi asum un angajament suplimentar de a-mi pune toata puterea, ca presedinte al Romaniei, sa apar justitia, democratia, statul de drept pentru tara mea, pentru regiune si la nivel global", a mai spus Klaus Iohannis."Indraznesc sa spun ca Romania este o tara puternica. Puterea sa nu este data de catre geografie sau circumstante. Ea este data de catre valorile pe care le promovam si de catre hotararea sa de a contura un rol distinct al tarii mele in salvgardarea securitatii regionale si transatlantice.""In acest context, va pot asigura ca vom fi unul din cei mai puternici piloni transatlantici in Uniunea Europeana. Legatura transatlantica va continua sa fie cea mai puternica garantie a noastra pentru securitate, libertati fundamentale si prosperitate'', a mai afirmat seful statului.Klaus Iohannis a primit luni, la Washington, distinctia "Light Unto the Nations", premiu acordat de catre Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC) sefilor de stat care s-au remarcat, de-a lungul timpului, prin promovarea valorilor democratice.Ceremonia s-a desfasurat in cadrul Forumului Global al AJC, care are loc in capitala Statelor Unite ale Americii in perioada 4-6 iunie, cu peste 3.000 de participanti din peste 70 de state. Forumul Global al AJC este cea mai mare intrunire a unei organizatii evreiesti la nivel mondial, la care participa sefi de state, de guverne, ministri ai afacerilor externe, precum si reprezentanti ai Congresului SUA si ai institutiilor federale.Distinctia i-a fost decernata presedintelui Romaniei pentru rolul sau decisiv in consolidarea democratiei si statului de drept, pentru eforturile sale sustinute in combaterea antisemitismului si pentru intarirea relatiilor tarii noastre cu SUA si Israel. Premiul a fost inmanat de catre Allen J. Reich, membru al Consiliului Executiv al AJC.Seful statului se afla, incepand de duminica, intr-o vizita de 6 zile in Statele Unite.Klaus Iohannis se va intalni marti cu directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, iar vineri urmeaza sa fie primit la Casa Alba de Donald Trump.