Instanta suprema ar urma sa decida daca va redeschide dosarul Flora, in care Traian Basescu este acuzat ca a retrocedat ilegal un teren

Instanta suprema ar urma sa decida, marti, daca va redeschide sau nu dosarul Flora, in care Traian Basescu este acuzat ca a retrocedat ilegal un teren, pe vremea cand era primar al Capitalei, potrivit News.ro.Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, in 30 martie, ca procesul vizand redeschiderea dosarului Flora sa fie mutat la instanta suprema.Redeschiderea urmaririi penale in dosarul in care fostul presedinte Traian Basescu este acuzat ca ar fi retrocedat, in 2003, cand era primar al Capitalei, un teren de 40.000 de metri patrati in Damaroaia, teren pe care fostul deputat Dumitru Puzdrea a ridicat complexul comercial Flora, a fost solicitata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.Fostul presedinte Traian Basescu a fost chemat, in 24 mai 2016, la Tribunalul Bucuresti, in acelasi dosar, deschis in urma unei plangeri pentru acuzatia de abuz in serviciu, depusa de vicepresedintele Uniunii Arabilor din Romania, Catalin Nastase, fost partener de afaceri al lui Dumitru Puzdrea.Potrivit plangerii lui Catalin Nastase, Traian Basescu ar fi facut un abuz in serviciu cand a avizat retrocedarea terenului, situat in zona Damaroaia, din Sectorul 1 al Capitalei, provocand un prejudiciu de aproximativ 100 de milioane de euro.