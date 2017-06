USR, despre modificarea sistemului electoral de la Chisinau: Republica Moldova este astazi un stat capturat

"Republica Moldova este astazi un stat capturat. Prin bancile si sistemul de justitie din R. Moldova au fost spalate 20 miliarde dolari, bani ai mafiei rusesti, iar din sistemul bancar moldovenesc a disparut 1 miliard de dolari. Pentru recuperarea banilor si identificarea autorilor jafului nu au existat demersuri eficace ale justitiei, desi guvernul de la Chisinau a asumat prin Acordul de Asociere incheiat cu UE implementarea unor reforme structurale", se arata intr-un comunicat de presa al USR.De asemenea, USR mai spune ca eforturile europene ale Romaniei de a combate coruptia nu pot fi complete daca Republica Moldova nu va adera la UE."In 2017 se implinesc 10 ani de cand Romania a devenit membru al unei comunitati democratice si prospere - Uniunea Europeana. In cei 10 ani, Romania s-a schimbat profund si a excelat ca membru al Uniunii prin determinarea institutiilor de justitie si a romanilor care lupta impotriva coruptiei. Eforturile europene ale Romaniei nu vor fi complete pana cand R. Moldova nu i se va alatura in Uniunea Europeana", mai anunta formatiunea.Uniunea mai spune ca, dupa ce Parlamentul European a suspendat acordarea ajutorului financiar pentru R. Moldova, ca urmare a deciziei tarii de a schimba sistemul electoral, si Romania ar trebui sa faca la fel. De asemena, UE si Romania ar trebui sa nu intre in disputele dintre Igor Dodon si guvernul de la Chisinau."In aceste zile, mai mult ca oricand R. Moldova are mai multa nevoie de sprijin de la Bucuresti. Un prim demers in acest sens ar fi suspendarea ajutorului financiar pe care Romania s-a angajat sa il ofere R. Moldova. La 15 mai 2017, Parlamentul European a votat pentru amanarea acordarii unui imprumut de 100 milioane euro asistenta financiara pentru R. Moldova, ca urmare a deciziei majoritatii parlamentare de a schimba sistemul electoral si a asaltului organizat asupra institutiilor de justitie, presa si a organizatiilor neguvernamentale.""Un al doilea demers pe care UE, dar si Romania trebuie sa-l faca este sa evite sa se lase angrenate in falsele dispute geopolitice dintre guvernul de la Chisinau si presedintele pro-rus Igor Dodon, care de fapt isi impart rolurile intr-o regie perfecta", se mai arata in comunicat.Reamintim ca, in data de 5 mai, deputatii Partidului Democrat, care conduce guvernul moldovean, cei ai Partidului Socialistilor, apropiat presedintelui Igor Dodon, si cei din grupul Partidul Popular European al lui Iurie Leanca au aprobat in prima lectura trecerea la sistemul electoral mixt, potrivit Radio Chisinau. Acesta presupune ca jumatate din deputati ar fi alesi, la alegerile din 2018, pe liste de partid, iar cealalta jumatate, in circumscriptii uninominale.