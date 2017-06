Victor Ponta, despre criticile Gabrielei Firea la adresa Guvernului Grindeanu: "Si Basescu cand era primarul Capitalei dadea vina pe guvern pentru tot ce nu era el in stare sa faca. Apoi s-a jurat ca vrea sa ramana primar, dar a candidat la prezidentiale"

Postarea integrala a deputatului PSD Victor Ponta:Am si eu doua intrebari ca "cetateanul turmentat" - ca ma uit si chiar nu mai inteleg :1. schimbarea Guvernului "Grindeanu" este urgenta noastra in acesta vara ? Este ceea ce isi doresc cei care au votat in Decembrie 2016 pentru PSD? Sau membrii PSD ? Sau parlamentarii care sustin majoritatea guvernamentala?Eu am votat in Decembrie cu PSD, sunt ( inca ) membru al Partidului si ca deputat am votat mereu pentru sustinerea proiectelor acestui Guvern - sa inteleg ca pana acum am gresit?!?!2. eram in Guvernul PSD condus de Adrian Nastase in perioada 2001-2004 cand Primar General al Bucurestiului era Traian Basescu - imi amintesc ca tot ce nu era el in stare sa faca la Primarie Basescu dadea vina pe Guvern / iar in 2004 s-a jurat ca vrea sa ramana Primar "sa isi termine proiectele" dar a candidat la Prezidentiale si ati vazut ce bine ne-a fost!Sa inteleg acum in 2017 ca ce facea Basescu era bine?Poate ma ajutati dvs cu ceva lamuriri ; daca intreb Conducerea Partidului sigur nu au ei timp sa piarda cu un biet membru asa cum sunt eu .... Gabriela Firea a criticat duminica seara Guvernul Grindeanu , spunand ca este "categoric dezamagita" de modul in care decurge comunicarea intre Primaria Capitalei si Executiv. "Tot ceea ce Primaria Capitalei solicita Guvernului, cu argumente si in scris, se loveste de un refuz. Avem o relatie mai proasta decat pe vremea tehnocratilor", a spus Firea la Antena 3, care a dezvaluit ca s-ar fi plans de acest lucru si presedintelui partidului, Liviu Dragnea.Premierul Sorin Grindeanu nu a raspuns direct criticilor Gabrielei Firea, dar a scris luni pe Facebook ca "adversarii PSD se afla in afara partidului" si ca "a fi prim-ministru reprezinta o raspundere imensa".