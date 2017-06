Cine cu cine se bate pentru pentru fotoliul de primar al Craiovei

Mario Oprea (PNL), Adrian Prisnel (USR), Lucian Săuleanu (independent), Anișoara Stănculescu (ALDE), Mihail Genoiu (PSD), Sorin Preda(PNR), Călina Dumitru (PMP) și Emil Mladin (independent). Aceștia sunt candidații la fotoliul de primar al Craiova pentru următorii trei ani. Unul dintre ei va conduce orașul până în 2020. Fiecare are povestea lui, fiecare are șansa lui. Să începem cu declarațiile de avere.





Mario Oprea Foto: Gazeta de Sud

Mario Oprea (PNL). Potrivit ultimei declarații de avere de la sfârșitul anului trecut, senatorul de Dolj Mario Ovidiu Oprea (PNL) deținea, prin intermediul soției, un teren de 7.000 de mp la Terpezița moștenit în 2015 și o casă de locuit de 80 de mp în Craiova moștenită în 2015. Are o Dacia Sandero din 2013. A vândut un apartament în noiembrie 2016 cu 269.454 de lei către Pițică Gabriel și Pițică Anamaria -Diana. Are un cont deschis în 2015 la Banca Transilvania de 255.982 de lei și figurează cu un împrumut acordat de 63.000 de lei. Are datorii de 61.872 de lei în cadrul unui contract din 2016, 20.647 de lei la Raiffeisen Bank din 2012 și 40.000 de lei împrumutați de la Mănescu Mihaela.







Ultimul său venit anual ca senator este de 107.453 de lei ca senator, iar soția, ca medic, a câștigat 150.500 de lei. Oprea a obținut dividende de 2.911 lei de la Voltinvest. Mario Oprea este la al patrulea mandat consecutiv de senator.





Adrian Prisnel Foto: Gazeta de Sud

Adrian Prisnel (USR). Recent intrat în politică din partea USR, Adrian Prisnel este la primul său mandat de deputat de Dolj.







Nu are terenuri, nu are imobile, deține un autoturism SEAT din 2010, nu figurează cu venituri, iar soția a câștigat 27.272 de lei de la Profi Calafat. Prisnel figurează ca asociat unic la SC Black Oak SRL din București, firmă înființată în 2008.





Mihail Genoiu Foto: Gazeta de Sud

Mihail Genoiu (PSD). Ultima sa declarație de avere datează din 16.01.2017 cu ocazia preluării, temporar, a atribuțiilor de primar după ce primarul în funcție, Olguța Vasilescu, a demisionat pentru a deveni ministru al Muncii. Genoiu nu are terenuri, nu are imobile, deține un autoturism BMW din 1994 și bijuterii de 7.000 de euro dobândite din 1979 până în prezent. Nu are conturi în bănci, dar are acțiuni la firme aflate în faliment. În 2013 a împrumutat Rovipig Srl, aflată în faliment, cu 434.650 de lei și deține acțiuni(42,74%) la Olas Prod, în faliment, și Rovipig(40%).







Genoiu a avut acțiuni și la SC Pevas Comprest SRL care a fost radiată în 2016. Figurează ca fidejusor (a garantat un credit - n.r.)) cu 300.000 de euro către Bank of Cyprus, fidejusor cu 1,2 milioane de lei către Banca Transilvania și garant până în 2020 cu 32.000 de euro la ING Bank. Ca viceprimar, Genoiu a obținut 55.952 de lei în 2016, iar soția, fostă directoare la Colegiul Elena Cuza - 48.998 lei.







Până în 2015 inclusiv, Genoiu menționa în declarația de interese că este președinte al UNPR Craiova. Începând cu 2016, această mențiune a dispărut din declarația de interese fără a fi înlocuită cu apartenența la PSD, partid din partea căruia candidează. Potrivit legii, doar funcțiile de conducere se trec în declarație, ceea ce înseamnă că Genoiu este simplu membru de partid.





Lucian Sauleanu Foto: Gazeta de Sud

Lucian Săuleanu (independent). Decan al Baroului Dolj, Lucian Săuleanu a fost până de curând membru PNL, partid de unde a demisionat nemulțumit de modul în care liberalii l-au desemnat pe Mario Oprea candidat la Primăria Craiova. Acum candidează independent.







Cea mai recentă declarație de avere datează din 2010, când a fost conferențiar universitar și secretar științific la Universitatea din Craiova unde a trecut atunci un venit de 54.000 de lei. În aceeași declarație Săuleanu figurează cu un împrumut contractat în 2007 de 48.500 fără să se precizeze moneda, scadent în acest an. De la SCPA Săuleanu și Asociații obținuse în 2009 peste 75.000 de lei. De atunci au trecut mai bine de șapte ani, deci datele este posibil să se fi modificat semnificativ.









Anisoara Stanculescu Foto: Gazeta de Sud

Stănculescu Anișoara (ALDE).Venită de la Agenția Domeniilor Statului, Anișoara Stănculescu a fost numită director de cabinet al noului prefect de Dolj, Dan Purcărescu, postură din care a fost desemnată candidat la primărie din partea ALDE.







Potrivit declarației de avere, Stănculescu a declarat un teren intravilan de 450 de mp dobândit în 2003 din care deține jumătate, încă o jumătate dintr-o casă de vacanță de 140 de mp construită în 2007 și jumătate dintr-un apartament de 67 de mp cumpărat în 2000.







Deține două autoturisme, o Toyota din 2009 și un VW Bora din 2005. La ADS Dolj a avut un venit net anual de 36.000 de lei, iar soțul, angajat la CEO Turceni, a avut un venit de 96.000 de lei. În declarația de interese, Stăunculescu figurează ca vicepreședinte ALDE Dolj.





Dumitru Calina Foto: Gazeta de Sud

Dumitru Călina (PMP). Este candidatul PMP la Primăria Craiova. În ultima declarație de avere depusă anul trecut, Călina a trecut un teren intravilan de 320 de mp dobândit în 1994 în Craiova prin cumpărare, două case de locuit în Craiova, ambele construite, una de 90 de mp în 2000, cealaltă de 24 de mp în 2008. Are un autoturism Peugeot 107 din 2006.







Călina a declarat că este inginer la Melcomex IEA SRL din Cernavodă de unde a câștigat 20.000 de lei. În plus are o întreprindere individuală de auditor energetic pentru clădiri de unde a câștigat 32.000 de lei. Soția este profesor la CNE Ghe Chițu din Craiova de unde a primit 21.600 de lei.









Sorin Preda Foto: Gazeta de Sud

Preda Nica Sorin (PNR). Candidat din partea Partidului Noua Românie, Preda a candidat și anul trecut la Senat dar în Gorj. În declarația de avere nu figurează cu terenuri sau imobile, deține un BMW din 2004, nu are venituri declarate, iar soția a câștigat 35.000 de lei ca area manager la o firmă de cosmetice.

















Emil Mladin Foto: Gazeta de Sud

Emil Mladin (independent). Este cel de-al doilea independent intrat în cursa pentru Primăria Craiova. Mladin a fost îndepărat cu scandal din ALDE anul trecut după alegerile locale. Potrivit declarației de avere deține jumătate dintr-un apartament cumpărat în 2010, un autoturism Mitsubishi Lancer din 2009, un Opel Corsa din 2006 și o platformă auto din 2004. Are un credit la Raiffeisen Bank din 2015 de 22.258(probabil euro -n.r.). Este administrator la o firmă și director general la alta. Soția este profesoară de geogragie la 21. Deține 50% din acțiunile de la Lordval Agent de Asigurări și Denem SRL și 95% din Denasig Asistent.





Cum au comunicat public candidații la primărie





Cu excepția candidatului PSD, Mihail Genoiu, al cărui chip putea fi văzut pe mai multe panouri publicitare imediat după ce a fost anunțat candidat, ceilalți competitori au ales Facebook și mass media pentru a-și promova ideile. Oprea, Prisnel, Săuleanu și-au expus principalele proiecte pe care doresc să le implementeze ca primari, în timp ce Genoiu s-a mulțumit să împrumute din notorietatea fostului primar Olguța Vasilescu lângă care apare pe toate afișele. În afară de ideea de continuare a proiectelor PSD, Genoiu nu a venit cu nimic nou.





El a fost și motivul primului scandal dintre PSD și PNL. Acum o lună, senatorul Mario Oprea i-a cerut acestuia demisia din toate funcțiile catalogându-l ”dual sim cu semnal slab”, deoarece nu clarificase din ce partid mai face parte. ”Duplicitatea şi oportunismul sunt singurele atribute ale lui Mihail Genoiu. În ciuda avertismentelor societăţii, acesta rămâne un traseist politic care vrea cu orice preţ Primăria Craiovei, evadând dintr-un partid în altul după interes. Domnul în cauză este viceprimar PMP şi primar interimar al Craiovei, funcţii pe cară încă le exercită cu sprijinul politic al Mişcării Populare, deşi a devenit fără scrupule candidatul pesedist”, scria Oprea pe Facebook. După depunerea candidaturilor duminica trecută, PNL a emis un comunicat de presă în care îi cerea prefectului de Dolj să vacanteze funcțiile deținute de Mihail Genoiu, cea de consilier local și primar interimar. ”Conform dosarului depus, începând cu data de 21.05.2017, domnul Genoiu Mihail este membru al PSD filiala Dolj. În conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice începând cu aceeași dată, domnul Genoiu nu mai este membru al partidului pe lista căruia a candidat ca și consilier local”, spuneau liberalii prin vocea președintelui PNL Dolj, Ștefan Stoica.





Demisia cu mantă a lui Genoiu





În aceeași zi, PSD Dolj a transmis un comunicat de presă, postat și pe pagina de Facebook a lui Mihail Genoiu, în care acesta anunța că a demisionat din toate funcțiiile deținute în adminstrație pentru a nu lăsa loc de interpretări cum că ar avea un avantaj electoral rămânând în funcție. Genoiu îi îndemna și pe ceilalți contracandidați să demisioneze din funcțiile publice pe care le dețin. ”Am avut în permanență convingerea că, în calitate de viceprimar și de primar interimar, trebuie să-mi dedic integral timpul și eforturile activității administrative. Tocmai de aceea, în acest moment, în care ne mai despart câteva zile de începutul campaniei, am înțeles să demisionez din toate funcțiile și calitățile deținute în cadrul autorității publice locale. Am luat această decizie pentru a mă putea implica în acțiuni electorale, asigurând în același timp condițiile pentru buna gestionare a activității Primăriei Municipiului Craiova de către persoanele care vor fi desemnate în acest sens. În egală măsură, nu am dorit să las loc niciunei interpretări conform căreia aș beneficia, în campania pentru alegerile din 11 iunie, de un avantaj electoral conferit de funcțiile pe care le dețineam, în raport cu ceilalți competitori(...) Înțeleg, totodată, să le solicit contracandidaților mei, Adrian Claudiu Prisnel și Mario Ovidiu Oprea, parlamentari, și Anișoara Stănculescu, director al Cancelariei Prefectului, să demisioneze din funcțiile pe care le dețin, pentru a nu beneficia de o poziție avantajată în campania electorală și pentru a permite derularea unei competiții în care toți candidații pornesc cu șanse egale”, spunea Genoiu în comunicatul PSD. Ca detaliu, fișierul care conținea comunicatul purta numele ”23 aprilie 2013 bucurești”, dar era trimis de PSD Dolj. Și Primăria Craiova a trimis același comunicat din care a fost scos paragraful în care contracandidații erau îndemnați să demisioneze și ei. Potrivit Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali, articolul 9, litera h1 spune următoarele: ”Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:(...)pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales”. La alineatul 3 se arată că ”Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier”. Marți a și fost organizată o ședință de îndată în care consilierii au aprobat demisia. În acest moment, Craiova îl are ca primar interimar pe viceprimarul Adrian Cosman. Orașul nu mai are acum nici un viceprimar.

În scandalul dintre PNL și PSD a intrat și ALDE. Anișoara Stănculescu a anunțat că ea și-a dat prima demisia de la cabinetul prefectului și l-a dojenit pe Genoiu. ”Îl felicit pe dl. Genoiu pentru gestul făcut de a demisiona din funcţiile deţinute. Mă aşteptam însă că dl. Genoiu să fie bine informat şi să primesc eu întâi felicitări de la dânsul pentru că am făcut acest gest al demisiei înaintea sa”, spunea Stănculescu într-un comunicat de presă al partidului.





Ce vor candidații





Mihail Genoiu (PSD): Sper ca la sfârşitul celor trei ani de mandat să fim în coasta Clujului





”Nu am niciun fel de emoţii şi sunt foarte încrezător în aceste alegeri pentru că de 5 ani de zile craiovenii sunt alături de noi, de 5 ani de zile craiovenii au văzut ce se întâmplă în oraşul Craiova şi îi asigur pe toţi craioveni că ritmul nu va scădea, că vom menţine acelaşi ritm de dezvoltare. Sper ca la sfârşitul celor trei ani de mandat să fim în coasta Clujului, să fim al treilea oraş din România ca dezvoltare din toate punctele de vedere”, în ziua în care și-a depus candidatura. ”Îmi exprim convingerea că electoratul craiovean va ști să aprecieze proiectele la a căror realizare am contribuit, precum și demersurile pe care le propun pentru a continua parcursul pozitiv al orașului nostru”, a scris el pe pagina de Facebook. Sloganul campaniei sale ”Împreună pentru Craiova”, imprimat pe afișele în care apare alături de fostul primar Vasilescu. Pe fundal sunt prezentate principalele investiții realizate sau în derulare din Craiova.





Adrian Prisnel (USR): Singurul lucru care lipsește Craiovei este o administrație cinstită şi transparentă





”Candidez pentru a aduce schimbarea pe care USR a început-o în Parlament și la Primăria București, pentru mai multă transparență, eliminarea corupției și o administrație onestă și prietenoasă cu cetățenii. Candidez pentru cei 13.000 oameni care m-au votat la alegerile din decembrie. Candidez pentru cei peste 20.000 oameni curajoși care au protestat împotriva OUG13 propusă de PSD. Candidez pentru ca fiica mea de 5 ani să aibă un viitor aici, într-o țară normală. Administrația locală lipsită de onestitate din ultimii 27 ani, care a lucrat prea mult pentru interesele de partid și prea puțin pentru cetățeni, a lăsat Craiova în urmă, neimplicată în schimburile economice cu lumea, cu un nivel de exporturi și importuri de 10 ori mai mic decât Clujul. Acest lucru nu se poate schimba decât cu administrație onestă și competentă. Singurul lucru care lipsește Craiovei este o administrație cinstită şi transparentă. O administraţie care să sprijine dezvoltarea oraşului, nu să o sufoce prin alocări corupte de bani publici către clientela politică. O administrație care să lucreze pentru craioveni, nu pentru Olguța Vasilescu, Manda și tot clanul PSD din Craiova!”, spune Adrian Prisnel. Printre măsurile de transparentizare a cheltuirii banilor publici, Prisnel promite ”publicarea în integralitate a contractelor şi facturilor pe site-ul Primăriei Craiova într-un format care să permită căutarea şi conexiunea între contracte şi facturile emise în baza lor. În viitor, ne vom asigura că clauzele de confidenţialitate ale contractelor se vor referi strict la secretul tehnologic. Elaborarea şi publicarea unei “listă negre” cu firmele și acționarii lor care au fraudat deja primăria Craiova sau statul român”. Candidatul USR propune și realizarea programului Made in Craiova, finanţat prin Programul Operaţional Regional prin care să fie susținute sectoarele manufacturier din Craiova şi cel agricol din județul Dolj. Pe pagina USR Dolj, sub titlul ”Fii salvator pentru Craiova!”, partidul caută voluntari. ”Campania a început! Urmează o luptă dificilă împotriva clanului Olguței. Nu sta deoparte!”, este îndemnul către craioveni.





Mario Oprea (PNL): O să fiu primarul care dă start fabricaţiei, nu conspiraţiei în politica locală





”Mi-am depus candidatura pentru o administraţie la vedere, care trebuie să intre în renovare. Sunt deschis propunerilor pe care mi le notez în discuţiile cu cetăţenii şi cred că sunt primarul energic, integru şi disponibil de care au nevoie. În cadrul unui sondaj de opinie care va fi prezentat pe larg, craiovenii s-au plâns că guvernarea locală este deficitară din cauza birocraţiei, politizării excesive si si-au aratat nemulţumirea faţă de fenomenul generalizat de corupţie cu care se pare că s-au confruntat. Ținând cont de asta, o să fiu primarul care dă start fabricaţiei, nu conspiraţiei în politica locală.42% dintre respondenţi consideră că înfiinţarea unui pol industrial la Craiova este solutia economiei locale şi vor ca în viitor municipiul sa redevina un centru industrial și universitar. Fără improvizație în administrație! Cred într-o compeţiţie, în sfârşit, adaptată tuturor cerinţelor oamenilor. Oameni cu moralitate care au demonstrat că nici un guvern şi nici un politician nu poate sta înfipt ca un păduche în ceafa adminitsraţiei, dacă nu îşi merită locul. Rolul acela serios nu este despre a parazita, ci despre a resuscita. Despre a munci, fraţilor! Mi s-a spus uneori, descurajator, că în politica asta autohtonă e greu să convingi cu un discurs onest, aşezat, conform realităţii înconjurătoare, alteori mai tristă, uneori mai veselă. Eu nu sunt de acord! Va câştiga cel care face politica sincerităţii! Va câştiga cel care a rămas loial, nu cel care şi-a plimbat interesul. Va câştiga cel care se pune cu totul la dispoziţie, nu care se ascunde după o fustă”, a scris el pe Facebook. Pagina sa conține mai multe hashtaguri dintre care cele mai interesante sunt ”Keep calm and choose Mario”, toate adunate sub titlul ”Noi nu descriem procente. Noi rescriem o poveste”.





Lucian Săuleanu (independent): ”Eu știu să aplic legea! Partidul meu este Craiova” Am luat decizia de a mă înscrie în cursa pentru Primăria Municipiului Craiova după mai multe discuții cu craiovenii. Toți cei cu care am vorbit au menționat un lucru foarte important: orașul are un potențial uriaș neexploatat. Craiova are nevoie de un primar cu o viziune nouă, îndreptată spre oraș și spre nimic altceva. Am avut de-a lungul timpului multe ocazii de a mă alătura administrației publice centrale sau locale. Le-am refuzat pe toate pentru că am considerat că înainte de a avea o carieră politică trebuie să ai o profesie solidă și să dovedești nu numai competențe și putere de muncă, ci mai ales buna credință. Activitatea mea didactică din ultimii douăzeci de ani și clădirea unei societăți importante de avocatură sunt dovada că sunt o persoană responsabilă. Cred că a venit vremea să muncesc direct pentru comunitatea în care m-am născut, am crescut și m-am format. Viziunea mea este aceea a unui oraș deschis investițiilor, creativității și proiectelor curajoase. Lucrez, împreună cu echipa mea, la programul de măsuri pentru Craiova pe care îl vom publica în apropierea debutului campaniei electorale. Trebuie să îndrăznim să redescoperim orașul și să creștem frumos copiii și proiectele noastre!





Anișoara Stănculescu (ALDE): Sub sloganul ”Mai întâi, Craiova”, candidatul ALDE a propus cinci teme de discuție tuturor candidaților. ”Cer tuturor candidaţilor să pună pe primul plan Craiova şi să aducă în campanie teme şi soluţii care privesc viaţa craiovenilor şi destinul acestui oraş, fără atacuri la persoană, fără războaie de gherilă pe reţelele de socializare, fără energii consumate inutil în dispute sterile(...) 1. Infrastructura oraşului (rutieră şi de utilităţi publice) 2. Reindustrializarea oraşului 3. Ecologizarea oraşului 4. Reabilitarea sistemului de sănătate publică 5. Valorificarea patrimoniului cultural şi adaptarea oraşului la Viitor (smart-city).





Dumitru Călina: Candidatul PMP dorește"prosperitatea orașului" și "îndreptarea unor lucruri care s-au făcut rău". "Consider Craiova ca pe o mare familie și candidez pentru prosperitatea ei, pentru îndreptarea unor lucruri care s-au făcut rău și pentru a face lucruri și mai bune de aici încolo", a spus el după depunerea candidaturii.





Sorin Nica Preda: Candidatul PNR luptă pentru revitalizarea Craiovei, iar sloganul său este ”Pune suflet în ceea ce faci și totul va înflori în jurul tău”. ”Pentru prima dată în istorie, craiovenii au o alternativă reală pentru funcția de primar. Nu vor mai fi nevoiți să aleagă între două rele. De astă dată, pe 11 iunie, chiar au cu cine vota. Noua Românie propune craiovenilor un primar tânăr, serios, ambițios, familist convins, care pune suflet în ceea ce face. Sorin Preda Nica îi îndeamnă pe craioveni să îl susțină și să-i dea ocazia să arate cât de multe lucruri bune poate face pentru oraș”, spune PNR





Emil Mladin: Sub sloganul ”Votăm cu inima pentru Craiova”, candidatul independent luptă pentru construirea de parcări supraterane ”care să absoarbă fiecare minim 100 de autovehicule. În privința traficului propun să facem pasaje supraterane în toate marile intersecții din Craiova în special cele de pe Calea Bucuresti-Severinului , dar si pasaje supraterane pentru pietoni. Luptăm împotriva pomenilor pe bani publici. În Craiova avem zeci de mii de asistați social. Primăria îi plătește lună de lună, dar nu îi deranjează niciodată cu munca, pentru că sunt majoritatea votanți PSD. Doresc să ajutăm cu adevărat persoanele cu mari probleme financiare, bătrânii, bolnavii, nu dându-le o plasă cu un litru de ulei și 2 kg de făină, ci construind magazine cu produse foarte ieftine subvenționate de primărie și cantine sociale. Eu lupt pentru revenirea craiovenilor din străinătate acasă, mă lupt să sprijin afacerile mici, cele de familie”scrie Mladin pe pagina sa.