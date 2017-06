Firea: Categoric sunt dezamagita de Guvern/ Avem o relatie mai proasta decat pe vremea tehnocratilor

Vicepresedintele PSD si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca este dezamagita de modul in care comunica cu Guvernul Sorin Grindeanu si ca comunicarea institutionala este mai proasta decat vremea tehnocratilor. Totodata, aceasta, desi a evitat sa spuna direct daca premierul Sorin Grindeanu va fi inlaturat de catre presedintele PSD, Liviu Dragnea, a subliat ca liderii PSD sunt "ingrijorati" de faptul ca nu mai exista comunicare privind activitatea guvernamentala.





Gabrial Firea a criticat, duminica, guvernul Grindeanu, spunand ca este "categoric dezamagita" de modul in care decurge comunicarea intre Primaria Capitalei si Guvern.

"Tot ceea ce primaria capitalei solicita Guvernului, cu argumente si in scris, se loveste de un refuz. Avem o relatie mai proasta decat pe vremea tehnocratilor", a spus Firea, care a dezvaluit ca s-ar fi plans de acest lucru si presedintelui partidului, Liviu Dragnea.

"Am o responsabilitate fata de cetateni, i-am spus si domnului Liviu Dragnea ca nu este normal ca guvernul sa aiba o atitudine negativa fata de primaria Bucurestiului".

"Am solicitat, in scris si verbal, ca toate bazele dezafectate de pe langa unitatile militare sa fie acordate primariei capitalei pentru ca vrem sa construim camine pentru seniori, locuinte pentru tineri, locuinte sociale si de serviciu. Si nimic. Am cerut salba de lacuri, vrem sa amenajam, raspuns negativ", s-a plans primarul general.

Totodata, Gabriela Firea a mai spus ca exista o certitudine ca premierul Grindeanu si presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu se mai intalnesc asa cum se intampla la incepututul guvernarii si ca nu mai stabilesc liniile principale ale activitatii guvernamentale.

"Ne ingrijoreaza", a mai spus ea.