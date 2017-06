Deputatii vor o zi in plus de activitate in plen, pentru ca nu se lucreaza suficient din cauza comisiilor

Liderii grupurilor din Camera Deputatilor vor avea discutii cu Liviu Dragnea privind modificarea programului saptamanal de lucru, pentru a avea o zi in plus de activitate in plen, dupa ce PNL a acuzat faptul ca nu se lucreaza suficient din cauza comisiilor care solicita sa aiba activitati in paralel cu sedintele de vot, dar si din cauza programului foarte scurt in plen, scrie News.ro.

Discutiile au pornit in sedinta conducerii Camerei Deputatilor de luni, 29 mai. Potrivit stenogramei sedintei, liberalul Victor Paul Dobre a contestat o solicitare a Comisiei juridice de a lucra in paralel cu plenul in zilele de luni, in conditiile in care programul normal presupune activitate in comisii in ziua de marti.

"Colegii mei din Comisia juridica, considera ca este o practica de a se tine Comisia luni, astfel incat nu se tine Comisia normal cand este prevazuta, martea. Si nu inteleg de ce aceasta practica, are loc in fiecare saptamana. Deci, toti colegii din Comisia juridica considera ca nu este normal sa se lucreze, mai ales intr-o Comisie de asemenea importanta si legile care se dezbat acolo, de ce nu este o procedura normala, dupa plen, marti dupa amiaza, si se insista tot timpul pe introducerea in timpul programului plenului, lucru ce le si limiteaza posibilitatea de a-si sustine proiectele sau de a participa la dezbaterile de plen?", a spus el.

Deputatul PSD Florin Iordache, membru al Comisiei juridice, a explicat ca este nevoie de acest program pentru ca ordinea de zi a Comisiei este mare si nu este timp suficient pentru a o parcurge intr-o singura sedinta.