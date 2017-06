Ministrul Muncii: 60% dintre salarii cresc suta la suta, iar 3% vor scadea

60% dintre salarii mariri de suta la suta, iar 3% vor avea scaderi, a anuntat vineri ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3 . Potrivit acesteia, vor scadea salariile cu o valoare cuprinsa intre 12.000 si 20.000 de lei.Potrivit ministrului Muncii, Legea salarizarii, care urmeaza sa fie votata miercuri in Camera Deputatilor, prevede ca "60% vor avea cresteri si mai mari de suta la suta, salariile care la ora actuala sunt foarte mici, la nivelul salariului minim" si vor "scadea 3% (dintre salarii, n.r.), pentru ca erau atat de mari incat ceilalti bugetari nu le puteau ajunge din urma nici in 2022".Totodata, Vasilescu a spus ca salariul mediu pe economie va fi de 3.000 de lei.Aceasta a mai spus ca se mai asteapta ca, pana marti, ministerul de finante sa spuna cu exactitate ce categorii de budgetari for intra cu mariri de la 1 ianuarie, obligatoriu toti cu 25 la suta, "dar posibil ca in educate si sanatate sa fie mai mult" si ce categorii vor intra de la 1 iulie cu mariri.Ministrul Muncii a mai spus ca nu este niciun articol care ar putea fi declarat neconstitutional de catre Curte sau care sa il faca pe presedintele Klaus Iohannis sa intoarca legea in Parlament.Vasilescu a criticat federatiile care au anuntat si au efectuat cu greve, care "apartin de confederatiei Cartel Alfa", pentru ca au fost nemultumite "din cauza unor interese personale, dar este aberant in conditiile in care salariile cresc, se dubleaza sau chiar se tripleaza" "Este treaba lor. Este un drept constitutional al lor de a face greva", a mai spus ministrul Muncii.