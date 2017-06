Rise Project a dezvaluit discutiile interne ale liderilor PSD in perioada Ordonantei 13 si a protestelor. Liviu Dragnea: Vreau un miting pentru apararea Romaniei

Liviu Dragnea a avut, in perioada Ordonantei 13, impreuna cu alti oameni de frunte ai partidului, un grup de comunicare PSD pe WhatsApp. De aici a coordonat intregul sistem de aparare."Marian Neacsu. Vorbiti deja din seara asta cu presedintii de organizatii sa ne pregatim de un miting pentru apararea Romaniei", a scris Liviu Dragnea, care a spus si cine la cine sa nu se apeleze pentru acest lucru, dar si cine face declaratii impotriva PSD."Vreau sa atrageti toti membrii de partid, fara Chirica de la Iasi. Ca e omul SIE. Nu v-am zis pana acum. Si cate spune in stanga si-n dreapta, instiga", a revenit Dragnea.Rise Project a aratat si care este greutatea oamenilor din partid din punctul de vedere al banilor, incepand cu chiar seful formatiunii politice, Liviu Dragnea."In 2009, de exemplu, organizatia PSD Teleorman a cotizat masiv la campania electorala a lui Mircea Goana. Oamenii lui Dragnea, fosti colegi de liceu si facultate, fini, cumetri, asociati cu Dragnea Jr. sau parteneri traditionali ai Tel Drum au bagat in total peste 2,6 milioane de lei in PSD", arata sursa citata, care continua sa arate legaturile pe care le are Dragnea cu alti membri marcanti ai partidului.