Presedintele interimar al PNL: Legea salarizarii va aduce disparitia locurilor de munca din administratia locala, procese si inechitati in sistemul public de salarizare

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri la Craiova ca legea salarizarii unitare "va aduce disparitia de locuri de munca in administratia publica locala", catalogand-o ca fiind un "fiasco", relateaza Agerpres. Totodata, aceasta a avertizat ca legea PSD va aduce "procese pentru functionarii publici si o uriasa inechitate in sistemul public de salarizare"."Legea salarizarii unitare, principalul proiect al fostului primar al Craiovei, va aduce disparitia locurilor de munca in administratia publica locala, va aduce procese pentru functionarii publici si o uriasa inechitate in sistemul public de salarizare. Acesta este un proiect definitoriu pentru cel care a condus municipiul Craiova la nivel guvernamental. Acest proiect definitoriu este un fiasco, este marca PSD si trebuie asumat 100% de PSD, iar craiovenii vor simti pe pielea lor ce inseamna disponibilizari, micsorari de salarii si haos legislativ", a declarat, intr-o conferinta de presa, Raluca Turcan, care participa vineri la actiuni electorale de sustinere candidatului PNL la functia de primar al Craiovei, senatorul Mario Ovidiu Oprea, la alegerile locale partiale din 11 iunie.Totodata, Turcan a subliniat ca "toti cei care sunt dezamagiti de administratia, aroganta, coruptia si suficienta PSD sa se indrepte spre PNL", pentru ca "orice alta optiune de vot va ajunge tot in cosul PSD", la final.