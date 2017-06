Nicusor Dan: Am sustinut si sustin libertatile civile. Nu vreau ca tema libertatilor civile, confundata adesea cu respingerea valorilor traditionale, sa fie tema cu care se defineste USR

Nicusor Dan adauga ca "Ce am spus (intr-o scrisoare privata catre cei 20 de membri ai Biroului National; as fi avut o mai mare acuratete daca as fi stiut ca se va scurge in presa) este ca nu vreau ca tema libertatilor civile, confundata adesea cu respingerea valorilor traditionale, sa fie tema cu care se defineste USR."Nicusor Dan si-a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, demisia din Uniunea Salvati Romania, al carei fondator si presedinte este.