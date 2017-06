Neintelegeri intre Primaria Ramnicu Valcea si Judecatorie, din cauza retrocedarii unui teren in oras

O neintelegere a aparut intre Primaria Ramnicu Valcea si Judecatorie, dupa ce instanta a dat castig de cauza unei firme care are un teren intre blocuri de locuinte din oras, obligand municipalitatea si trei asociatii de proprietari "sa respecte proprietatea" respectivei societati si sa elibereze terenul. Primaria a catalogat sentinta drept "o solutie care frizeaza absurdul", iar Judecatoria Ramnicu Valcea cere autoritatilor locale "sa se abtina de la comentarii publice referitoare la solutie pana la ramanerea definitiva" a acesteia, conform News.ro.Disputa dintre Primaria Ramnicu Valcea si instanta a aparut, dupa ce, in 16 mai, judecatorii s-au pronuntat intr-un dosar civil, dand o sentinta prin care o societate comerciala care are un teren in municipiu poate obliga autoritatile locale sa scoata asfaltul de pe terenul respectiv, dar si sa achite o suma importanta de bani pentru ca, timp de trei ani, reprezentantii firmei nu au putut folosi terenul.Astfel, conform datelor facute publice de Primaria Ramnicu Valcea, SC Socom SA a primit, in baza unei hotarari de Guvern din anul 1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, o suprafata de 1.508 metri patrati de teren, intre trei blocuri de locuinte, pe bulervardul Nicolae Balcescu din municipiu.