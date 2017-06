Tudorel Toader: Vom veni cu pachetul de legi ale justitiei intr-o saptamana, maxim doua

Atunci cand o companie decide sa implementeze o noua strategie, primul pas pe care ar trebui sa il faca este sa discute cu clientii sai. Ceea ce pare neobisnuit pentru unii, este parte din filosofia ProCredit inca de la inceputurile institutiei, respectiv din anul 2002. Unul dintre clientii bancii ne-a povestit cum lucra cu bancile din Romania in urma cu ceva vreme. Doamna Batu, o contabila in varsta de 45 de ani venea la banca pentru orice tranzactie si operatiune pe care trebuia sa le faca. Se aseza la un ghiseu si in timp ce discuta cu unul dintre angajatii bancii, platea o factura sau retragea numerar.