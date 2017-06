Toader: Nu am o rezerva ca un reprezentant al magistratilor sa devina membru al comisiei privind arhiva SIPA

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Antena 3, ca nu are rezerve legate de includerea unui reprezentant al asociatiilor profesionale ale magistratilor sau al Consiliul Superior al Magistraturii in comisia care va studia arhiva SIPA,Toader a precizat ca nemultumirile exprimate de aceste organisme sunt nejustificate deoarece Hotararea de Guvern privind arhiva a putut fi consultata din iulie 2016, iar CSM si asociatiile profesionale chiar au trimis puncte de vedere catre Ministerul Justitiei, noteaza News.ro.Tudorel Toader a respins asertiunea potrivit careia HG de desecretizare a arhivei SIPA a fost adoptata prea repede si fara consultarea prealabila a societatii civile."Din 2011 s-a tot vorbit de desecretizarea arhivei SIPA. Cred ca din 2011 pana acum nu-i chiar asa de abrupt si de repede. Pe 25 iulie 2016 a fost elaborat un proiect de HG, postat pe pagina de Internet a MJ, unde se afla si in prezent. Proiectul a fost transmis spre consultare Ministerului Public, Ministerului de Interne, CSM, catre ICCJ, catre Asociatia Magistratilor, catre Uniunea Judecatorilor din Romania, catre Asociatia Procurorilor din Romania. Avem toate raspunsurile, observatiile si sugestiile de la asociatiile mentionate (...) S-a facut afirmati foarte ritos si foarte superficial ca < >. Pai va dau toate documentele alea care sunt semnate de cei care spun ca a fost lipsa de transparenta. Dupa care intrebarea: noi vrem adevarul sau nu? Eu cred ca a venit vremea sa aflam", a declarat Tudorel Toader.