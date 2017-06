Biroul National al USR: Un nou congres este convocat "de indata"/"USR merge mai departe"

Biroul National al Uniunii Salvati Romania a transmis un comunicat intitulat "USR merge mai departe", prin care partidul este informat de convocarea unui congres "de indata", pentru a alege un nou presedinte, in urma demisiei lui Nicusor Dan.Comitetul Politic al USR va fi convocat, conform statutului, in maximum 15 zile.Comunicatul reaminteste de faptul ca liderii USR s-au pozitionat impotriva referendumului de redefinire a familiei, deoarece aceasta este "un demers inutil care nu rezolvă în niciun fel vreo problemă actuală a societății, dar generează în fapt contextul unui recensământ pentru dezbinare".Documentul informeaza faptul ca liderii partidului trebuie sa fie "asemenea lui Nicusor Dan, formati in societatea reala, necoruptă, care nu sunt datori nimănui cu nimic, persoane decente și competente care îşi pot asuma responsabilități atunci când este cazul".Comunicatul transmite deschiderea Uniunii Salvati Romania catre orice "optiuni de constiinta ale membrilor sai prezenti si viitori", fiind o miscare necesara societatii, "un anticorp social menit să acționeze împotriva corupției transpartinice".