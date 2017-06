Nicusor Dan: In cazul in care colegii din USR doresc venirea lui Dacian Ciolos, inseamna ca ei au dreptate

Presedintele demisionar al Uniunii Salvati Romania (USR), Nicusor Dan, a declarat, joi seara, ca a existat o mare simpatie in partid fata de Dacian Ciolos, care nu a venit in spatiul public pentru a-si expune intentia referitoare la viziunea sa politica, si ca, daca se va decide in directia fostului premier, majoritatea din USR va decide, potrivit Agerpres "Majoritatea are tot timpul dreptate. In cazul in care colegii din USR doresc asta (venirea lui Dacian Ciolos n.r.), inseamna ca ei au dreptate. A existat intr-adevar o mare simpatie pentru Dacian Ciolos, care nu s-a topit (...) In relatia asta nu a contat foarte mult USR, a contat Dacian Ciolos, in sensul ca daca el voia sa vina in USR, trebuia sa vina sa spuna ca 'ader la principiile si la modul in care functioneaza acest partid", a declarat Nicusor Dan la TVR