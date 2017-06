Elek Levente, presedinte interimar al USR

Potrivit unui comunicat de presa difuzat joi si citat de Agerpres, Biroul National va declansa procedurile statutare dupa ce filiala USR sector 6 din Bucuresti va lua act de demisia lui Nicusor Dan.Conform statutului USR, presedintele interimar va fi vicepresedintele care a obtinut cele mai multe voturi la Congresul USR, Elek Levente, presedintele filialei USR Cluj, iar un nou presedinte al partidului va fi ales de Congres care se convoaca, potrivit statutului, "de indata".Biroul National a decis, cu larga majoritate, convocarea Comitetului Politic al partidului in termenul statutar de 15 zile."In cadrul sedintei de miercuri, 31 mai, Biroul National al partidului Uniunii Salvati Romania a adoptat prin vot majoritar o decizie de pozitionare a USR impotriva initiativei de modificare a art. 48 din Constitutie. Definitia actuala, perfect functionala de 25 de ani, nu a avut si nu are niciun impact asupra valorilor traditionale sau moderne ale societatii noastre de astazi. Aceasta initiativa de modificare a Constitutiei este un demers inutil care nu rezolva in niciun fel vreo problema actuala a societatii, dar genereaza in fapt contextul unui recensamant pentru dezbinare. Urmare a acestei decizii, presedintele partidului, domnul Nicusor Dan a decis sa isi prezinte, joi, 1 iunie, public demisia din cadrul USR", se arata in comunicatul Biroului National al USR. Deputatul Nicusor Dan a declarat, joi, la Parlament, ca a demisionat din functia de presedinte al USR , dar si din calitatea de membru de partid, avand in vedere, printre altele, decizia Biroului National al formatiunii, care s-a pronuntat impotriva redefinirii familiei in Constitutie."Sunt trei motive importante pentru care o fac. Unul dintre ele - opinia mea ferma ca lucrul cel mai rau care se poate intampla in Romania acum este ca dezbaterea principala sa nu fie pe cine fura, cine nu fura, ci pe cine apara traditiile si pe cine nu le apara. Si in felul asta o sa ajungem ca 20 de ani oamenii care fura o sa fure in continuare, spunand ca apara traditiile si asta este un pericol urias pentru Romania. Al doilea motiv este ca simt o datorie pentru oamenii care ne-au votat. Tema aceasta a familiei este o tema foarte importanta pentru fiecare dintre ei, este o tema intima, care tine de identitate, de sentimentul religios. Chiar daca ea este importanta pentru ei ca persoane, chiar daca nu este importanta pentru societate acum si pentru ca USR a fost votat si de oameni care sprijina acest referendum (...) si de oameni care nu-l sprijina, e, din nou, convingerea mea ferma ca USR-ul trebuie sa se adreseze si unora si altora", a declarat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, al treilea motiv al demisiei sale tine de onoare.