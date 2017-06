Ludovic Orban, despre Dacian Ciolos: Daca vrea sa vina in PNL este binevenit. Are niste obligatii morale fata de PNL pe care nu si le-a onorat

Intrebat la Iasi, intr-o conferinta de presa, despre posibilitatea ca Dacian Ciolos sa intre in PNL, Ludovic Orban a spus ca, "daca vrea sa vina, este binevenit", dar ca fostul premier are niste obligatii morale fata de PNL, pe care nu si le-a onorat."Daca vrea sa vina in PNL este binevenit. Are niste obligatii morale fata de PNL pe care nu si le-a onorat. Toate functiile pe care le-a obtinut de-a lungul carierei sale le-a obtinut sprijinit de PNL-ul asta la care stramba din nas. Oricum, in PNL sunt mii de Ciolos care n-au avut sansa ca partidul sa-i sprijine si cu toate astea au ramas in PNL, se bat pentru promovarea ideilor liberale. Acesti oameni vor iesi la lumina atat timp cat voi fi eu presedinte", a afirmat Ludovic Orban.El a evitat sa precizeze daca PNL va incerca coagularea fortelor de dreapta pentru alegerile viitoare, in ipoteza in care va iesi presedintele partidului la congresul din 17 iunie.Orban a spus ca obiectivul sau este ca PNL sa castige atat alegerile prezidentiale "cu actualul presedinte Klaus Iohannis", cat si pe cele locale si parlamentare din anul 2020.