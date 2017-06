Nicusor Dan: Daca partidul isi schimba decizia de miercuri si daca ma primesc inapoi, eu sunt gata sa ma intorc

Presedintele demisionar al USR, Nicusor Dan, a declarat joi ca in cazul in care un organism de conducere al partidului superior Biroului National va anula decizia de pozitionare a formatiunii pe problema familiei, el se va intoarce in USR, precizand ca in caz contrar va astepta sa apara un partid in care sa se regaseasca, transmite News.ro.





"Partidul a luat ieri o decizie printr-un organ de conducere. Mai exista doua organe superioare pe care poate sa le convoace membrii. Daca partidul isi schimba politica pe aceasta chestiune care pentru mine este de principiu si daca ma primesc si ei inapoi sunt gata sa ma intorc", a declarat Nicusor Dan.





Intrebat daca Biroul National (BN) era indreptatit sa ia o decizie atat de importanta precum cea a pozitionarii partidului pe tema revizuirii Constitutiei sau acest lucru trebuia hotarat de Consiliul Politic sau chiar de congres, Nicusor Dan a spus ca statutul nu e foarte clar, ca exista doua interpretari, dar ca decizia luata de BN produce efecte.





Nicusor Dan a spus ca exista chiar posibilitatea convocarii unui referendum intern in USR pe tema pozitionarii partidului fata de revizuirea Constitutiei, "in cazul in care 200 de membri o cer".





Intrebat ce va face in cazul in care decizia partidului va ramane cea luata miercuri, si anume pozitionarea impotriva revizuirii Constitutiei pe tema familiei, Nicusor Dan a spus ca o sa astepte sa apara un partid in care sa se regaseasca, dar a precizat ca nu va pune bazele unei noi formatiuni politice.





El a explicat ca a trimis demisia sa din USR la filiala sector 6, unde este membru, precizand ca la prima sedinta a biroului filialei aceasta va deveni efectiva.