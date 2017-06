Mesajul lui Nicusor Dan catre liderii USR: V-o spun foarte transant: nu voi activa intr-un partid care se defineste implicit ca un partid al libertatilor civile

Presedintele demisionar al USR, Nicusor Dan, le-a trimis miercuri seara membrilor Biroului National al partidului un document prin care isi explica refuzul de a accepta pozitionarea formatiunii pe tema revizuirii Constitutiei pentru redefinirea familiei spunand ca refuza sa activeze intr-un partid care se defineste implicit ca un partid al libertatilor civile, deoarece acest lucru ar limita publicul USR, informeaza News.ro.





"Eu nu fac jocuri de putere cu demisia pe masa. V-o spun foarte transant: nu voi activa intr-un partid care se defineste implicit ca un partid al libertatilor civile. Daca asta se va intampla, fie prin vot in Biroul National, fie prin vot in Consiliul Politic, fie prin referendum intern, pe orice chestiune importanta legata de libertati civile vs. valori traditionale, voi parasi USR. O voi face cu eleganta, voi constata ca exista o majoritate de oameni care doresc sa mearga in alta directie decat cea in care am crezut ca vom merge, le voi ura succes si ma voi duce acasa. Nu voi fonda un partid conservator, voi spera sa apara un partid in care sa fie tolerati si progresistii si conservatorii si care sa ma primeasca", le-a transmis Nicusor Dan colegilor din conducerea USR.





Presedintele demisionar al USR le da membrilor Biroului National al partidului explicatii suplimentare asupra refuzului sau de a accepta pozitionarea formatiunii pe tema familiei: limitarea USR la nisa de 20-30% de public al libertatilor civile, in exterior, si perspectiva plecarii din partid a celor pentru care valorile traditionale sunt foarte importante.





"USR are o imagine inca foarte fragila de partid antisistem, anticoruptie. O pozitionare pe subiectul referendumului, tema puternica pentru ca este legata de identitatea si intimitatea persoanei, tema care va fi amplificata mediatic, va face din USR partidul libertatilor civile. Aceasta va fi imaginea cu care se va identifica USR", a argumentat Nicusor Dan perspectiva perceptiei din exterior a USR in cazul pozitionarii pe tema familiei.





"In USR sunt oameni pentru care valorile traditionale (printre care familia) sunt foarte importante. Tin de intimitatea si identitatea lor, chiar intr-o raportare transcendenta. Marea lor majoritate sunt capabili sa inteleaga punctul de vedere contrar si sa aiba un dialog. Dar nu se vor simti reprezentati de un partid al libertatilor civile si il vor parasi. Din nou, imi doresc un USR mare", a explicat Nicusor Dan efectele pe plan intern ale pozitionarii USR pe tema familiei.