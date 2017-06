Elek Levente, liderul USR Cluj, cel care ar trebui sa preia presedintia interimara a USR dupa demisia lui Nicusor Dan

Presedintele USR Cluj, Elek Levente, va prelua sefia interimara a Uniunii Salvati Romania dupa demisia lui Nicusor Dan, deoarece este vicepresedintele care a obtinut cel mai mare numar de voturi la congresul partidului, transmite News.ro.





Elek Levente a obtinut cel mai mare numar de voturi la congresul USR desfasurat la Cluj Napoca intre 12 si 14 mai 2017. Levente a fost votat vicepresedinte de 226 dintre cei 260 de delegati ai Congresului, obtinand un numar mai mare de voturi chiar decat Nicusor Dan, care a fost ales presedinte cu 173 de voturi "pentru".





Levente este si presedintele USR Cluj.





Potrivit statutului USR, in cazul vacantarii functiei de presedinte al partidului, locul acestuia va fi luat de catre vicepresedintele care a obtinut la ultimul Congres cel mai mare numar de voturi, declansandu-se imediat procedura de Congres extraordinar in vederea alegerii noului presedinte.





Elek Levente are 46 de ani si este student in anul IV la Facultatea de drept a Universitatii Babes-Bolyai si in prezent lucreaza in domeniul transporturilor rutiere. Potrivit descrierii de pe site-ul USR, in decursul timpului a trecut prin diferite posturi in companii de transport atat cu capital de stat, cat si cu capital privat. De 9 ani este managerul de transport al unei companii private de transport rutier de marfuri cu activitate exclusiv pe teritoriul UE, operand in special pe pietele de transport din Germania, Franta si Benelux.





Levente este membru fondator si presedinte al Asociatiei pentru Protectia Urbanistica a Clujului (APUC), organizatie civica, in cadrul careia a militat impotriva abuzurilor urbanistice din oras.