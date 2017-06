Primarul din Baicoi, ramas fara mandat din cauza unei condamnari definitive, candideaza din nou la alegerile locale partiale

Fostul primar al orasului Baicoi, din judetul Prahova, Ciprian Statescu, ramas fara mandat in decembrie anul trecut in urma unei condamnari definitive pentru conflict de interese, candideaza din nou, sustinut de PNL. Statescu, pe numele caruia mai exista un dosar penal pentru abuz in serviciu, are trei contracandidati, intre care un fost director de supermarket si un medic veterinar, transmite News.ro.





Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a declarat, joi, pentru News.ro, intrebat despre sustinerea acordata lui Ciprian Statescu de formatiunea liberala, ca pe fostul edil il recomanda cele doua mandate anterioare si experienta ca primar.





El a precizat ca Ciprian Statescu are dreptul legal sa candideze pentru aceasta functie. "Cine sunt eu sa ma opun acestei candidaturi", a spus liderul PNL Prahova.





Intrebat in ce masura situatia juridica a fostului primar, care are o condamnare penala, dar si un dosar de cercetare, ambele privind infractiuni in legatura cu mandatul de primar, Iulian Dumitrescu a spus ca, in pofida situatiei sale juridice, Statescu "se incadreaza in criteriile de integritate".





Ciprian Statescu, in prezent membru PNL, a fost ales pentru prima data primar al orasului Baicoi in anul 2008. In 2012, el a candidat din nou si a obtinut al doilea mandat de edil, iar in 2016 a fost reales in functie, cu peste 42 la suta din voturile valabil exprimate, aproape dublu fata de candidatul clasat pe locul al doilea.





In iunie 2016, cand Ciprian Statescu a fost votat pentru cel de-al treilea mandat, el era trimis in judecata din februarie 2014, intr-un dosar de conflict de interese in care procurorii il acuzau ca i-a inchiriat surorii sale, in perioada primului mandat, respectiv in mai 2010, un teren in localitate, fapt care contravine legii. Mai mult, la momentul alegerilor locale de anul trecut, edilul avea deja o condamnare pe fond, pronuntata in 28 ianuarie 2016 de Judecatoria Campina, care stabilise o perdeapsa de sase luni cu suspendare pentru conflict de interese.





La doar cateva luni de la alegerile locale de anul trecut, in august 2016, procurorii Parchetului Judecatoriei Campina au deschis pe numele lui Ciprian Statescu un nou dosar penal, pentru abuz in serviciu, punandu-l pe primar sub contriol judiciar, fara a-i interzice exercitarea functiei. O luna mai tarziu, Curtea de Apel Ploiesti a respins apelul declarat de primarul Statescu si a mentinut sentinta Judecatoriei Campina.





In noiembrie 2016, prefectul judetului Prahova a semnat ordinul de incetare a mandatului lui Ciprian Statescu, in urma condamnarii acestuia, iar conducerea primariei a fost preluata de catre Marius Constantin (ALDE), un vechi rival politic al lui fostului primar.





La inceputul lunii mai, Statescu si-a anuntat intentia de a candida din nou la Primaria Baicoi, iar ulterior si-a depus candidatura din partea PNL.





PSD Prahova a contestat in instanta candidatura lui Statescu, iar in 23 mai Judecatoria Campina a respins contestatia. Social-democratii au facut apel, Curtea de Apel Ploiesti respingand apelul ca nefondat.