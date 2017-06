UPDATE Nicusor Dan demisioneaza din USR: "Voi tine joi o conferinta de presa in care voi explica demisia"

"Azi de la ora 14 la sediul grupului parlamentar al USR din Camera Deputatilor voi sustine o conferinta de presa in care voi detalia si voi explica demisia mea din USR", scrie Dan in postare citata.Dupa plecarea lui Nicusor Dan este posibila convocarea Comitetului Politic, forul mai extins de conducere al USR.Nicusor Dan, deputat, este si liderul grupului parlamentar al USR din Camera Deputatilor.Demisia lui Nicusor Dan vine la mai putin de trei saptamani dupa Congresul partidului care a avut loc pe 12-14 mai, cand Dan a fost ales presedinte cu o larga majoritate.Nicusor Dan este fondatorul partidului Uniunea Salvati Romania, partid transformat in iulie 2016 din Uniunea Salvati Bucurestiul.Birou National al USR a votat miercuri seara, intr-o sedinta tensionata, ca se va pozitiona impotriva demersului de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca uniune intre un barbat si o femeie.Dupa acest vot, Nicusor Dan ar fi plecat spunand ca isi da demisia.Potrivit informatiilor HotNews.ro, Nicusor Dan a plecat de la sedinta dupa votul dat, spunand ca nu se mai regaseste in partid.Ulterior, Dan a scris pe Facebook ca "Biroul National a luat o decizie" si aceasta este singura stire a acestei seri, urandu-le succes in alegerile din 11 iunie candidatilor USR. Un vicepresedinte al USR a declarat pentru News.ro ca Nicusor Dan ar urma sa faca un anunt joi.