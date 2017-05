UPDATE Sedinta tensionata in USR. Conducerea partidului a votat sa se pozitioneze impotriva redefinirii familiei in Constitutie. Nicusor Dan ar fi plecat din sedinta spunand ca isi da demisia/ Nicusor Dan, pe Facebook: "Biroul National al USR a luat o decizie. E singura stire pentru azi"

Informatia nu a putut fi confirmata , Nicusor Dan nu a raspuns apelurilor repetate ale HotNews.ro pentru a clarifica situatia.

Nicusor Dan, pe Facebook: "Biroul National al USR a luat o decizie. E singura stire pentru azi. Pana pe 11 iunie mult succes candidatilor USR din Targu Jiu, Busteni, Lupeni, Craiova, Roman, Almas si Covasant din judetul Arad"Vicepresedintele USR Elek Levente, presedinte al USR Cluj, a declarat, miercuri seara, pentru News.ro, ca Nicusor Dan va face joi anuntul cu privire la decizia sa legata de o eventuala demisie."S-a votat pozitionarea partidului vizavi de revizuirea Constitutiei. Nicusor Dan a anuntat duminica, la sedinta Biroului National precedent, ca daca partidul se pozitioneaza, el ia in considerare sa isi dea demisia. In seara asta nu s-a discutat despre demisie. Urmeaza sa ia el o decizie asa cum crede de cuviinta si sa o anunte maine (joi - n. red.). El a zis va lua o decizie si o va anunta maine" a declarat Elek Levente pentru News.ro."S-a votat pentru pozitionarea USR impotriva revizuiriii Constitutiei in privinta familiei. In momentul acela, Nicusor Dan s-a ridicat si a spus ca demisioneaza", a declarat un membru al Biroului National al USR, care a precizat ca un anunt oficial este asteptat joi, citeaza News.ro.Aceeasi sursa citata de News.ro a mai relatat ca toti membrii Biroului National al USR au fost foarte surprinsi si ca unii dintre ei l-au rugat insistent sa nu plece. In ceea ce priveste votul, 11 din cele 21 de voturi exprimate fiind pentru o pozitie ferma impotriva redefinirii familiei, conform aceleiasi surse, nu a fost un vot predictibil, inregistrandu-se si 8 voturi impotriva si doua abtineri.Amintim ca luni a avut loc o sedinta maraton, foarte tensionata, in conducerea USR pe aceasta tema. Luni seara, deputatul USR Cristian Ghinea l-a acuzat pe Nicusor Dan ca s-a opus pozitionarii formatiunii politice impotriva schimbarii Constitutiei si ca a amenintat ca isi va da demisia daca acest lucru se va intampla.Ulterior, Dan i-a raspuns acestuia, pe Facebook, scriind ca "Opinia mea ferma este ca ar fi o mare eroare. Am cadea cu totii in capcana de a vorbi despre ce ne divizeaza si nu despre ce ne uneste".