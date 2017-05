Cristian Seidler (USR) despre Legea salarizarii: Guvernului i s-a vazut oaia dintre frunze

Deputatul USR Cristian Seidler, membru in comisia de munca, a criticat modul in care au decurs dezbaterile din comisie pe marginea Legii salarizarii, spunand ca discutiile s-au purtat "intr-o atmosfera de gara imbacsita" deoarece nu s-a lucrat profesionist, legea a fost elaborata fara studii de impact, amendamentele USR nu au fost nici macar discutate si a sustinut ca, potrivit calculelor USR, anvelopa salariala prevazuta initial la 32 de miliarde de lei pentru perioada 2017 - 2020 va ajunge la 42 de miliarde, scrie News.ro."In ultimele doua zile la comisia de munca din Camera Deputatilor, Guvernul a avut un exercitiu de demonstrare a limitelor proprii si, in spiritul ultimelor declaratii la nivel guvernamental, li s-a vazut oaia dintre frunze, din pacate. Asta era ceea ce flutura aseara prin comisie intr-o atmosfera de gara imbacsita pentru ca nu se lucra profesionist, se glumea intr-un colt, in celalalt colt se jucau oamenii cu cifrele de parca nu am vorbi despre legea salarizarii a 1,2 milioane de cetateni", a declarat Seidler.Deputatul USR a criticat modul in care au fost decise indemnizatiile alesilor locali, "fara niciun studiu, fara nicio politica publica, fara niciun argument, mai degraba cu degetele infipte in excel"."Functii intregi, agentii intregi nu sunt cuprinse in lege, probabil au fost uitate afara. Probabil s-a considerat ca sunt oile negre ale Romaniei. Se vor face mari economii, avem o victorie de linie, cei 500 de IT -isti din domeniul justitiei, pentru ei nu s-au gasit bani, li se vor micsora salariile. Nu este o tragedie la nivel personal, isi vor gasi loc de munca la nivel privat", a mai spus deputatul.Seidler a remarcat ca cele mai multe amendamente admise la Legea salarizarii sunt cele ale Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. "Cu alte cuvinte, a repurtat mari victorii in a-si amenda propria lege. Asta ne arata ca, din pacate, legea este scrisa pe genunchi", a mai spus el.Deputatul USR a explicat ca, potrivit calculelor facute de partidul din care face parte, anvelopa salariala pentru perioada 2017 - 2020 va fi de 42 de miliarde de lei, cu zece miliarde mai mult decat estimarile Ministerului Muncii."Am aflat o stire interesanta si anume faptul ca de anul viitor impozitarea si taxarea salariala se va produce diferit in ceea ce priveste sectorul privat fata de ceea ce priveste sectorul public. Modalitatea actuala de calcul a salariilor este una, modalitatea de calcul de la 1 ianuarie este un mister, iar doamna Olguta Vasilescu ne-a spus zambind arogant: stati asa nu va grabiti, veti vedea. Deci este un semisecret de stat in momentul de fata ceea ce ne pregateste guvernul. Politica sporuri ramane un haos generalizat", a mai spus el.