Gabriel Oprea le-a transmis parlamentarilor ca nu se prezinta miercuri la comisia de ancheta privind alegerile din 2009

"Referitor la solicitarea dumneavoastra de a ma prezenta in fata comisiei parlamentare, va aduc la cunostinta ca in luna aprilie 2017 am fost audiat, in calitate de martor, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la acelasi subiect intr-un dosar in care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem. Fata de imprejurarea ca sunt subiect procesual intr-o cauza penala, in sensul art. 34 Cod procedura penala si dat fiind caracterul nepublic al procedurii judiciare, impuse de art. 285, alin 2, din acelasi cod, pentru a preveni eventuala incalcare a caracterului nepublic al procedurii de urmarire penala in care am fost solicitat sa dau declaratie in calitate de martor, va supun atentiei necesitatea solicitarii de catre dumneavoastra a acordului prealabil al organului judiciar competent in vederea audierii mele", se arata in scrisoarea trimisa parlamentarilor de Gabriel Oprea.