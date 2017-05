Mircea Geoana ar urma sa fie audiat ca martor, miercuri, in dosarul in care Marian Vanghelie este judecat pentru luare de mita

Fostul lider al PSD Mircea Geoana ar urma sa fie audiat, miercuri, la Tribunalul Bucuresti, ca martor in dosarul in care fostul primar Marian Vanghelie este judecat pentru noua infractiuni de luare de mita. Geoana ar fi trebuit sa fie audiat la termenul din 3 mai, insa citatia emisa pe numele sau s-a intors la instanta, scrie News.ro.Un nou termen va avea loc, miercuri, la Tribunalul Bucuresti, in dosarul in care Marian Vanghelie este judecat pentru luare de mita, trei martori, intre care si Mircea Geoana, urmand sa fie audiati.La ultimul termen din aceasta cauza, din 3 mai, au dat declaratii in fata instantei Marian Vanghelie si contabila Maria Magdalena Eftimie, fost director economic al Primariei sectorului 5.