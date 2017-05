Legea salarizarii: Spor "pentru complexitatea muncii" de 15% pentru functionarii din mai multe ministere si de 10% pentru functionarii parlamentari

Potrivit primului amendament adoptat de comisia de munca a Camerei Deputatilor, "functionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltarii Regionale, administratiei publice si Fondurilor Europene, Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si din institutiile aflate in subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, functionarii publici din cadrul Ministerului Justitiei, precum si functionarii din servicile Parlamentului, beneficiaza de un spor pentru complexitatea muncii de 15% din salariul de baza".Functionarii din institutiile respectiva se alatura astfel omologilor din Ministerele Sanatatii, Finantelor, Muncii si Justitiei care fusesera deja inclusi in categoria celor care primesc sporul de 15%.Un alt amendament adoptat de comisia de munca a Camerei prevede ca personalul de specialitate implicat in procesul legislativ din cadrul serviciilor Parlamentului, primeste o majorare de 10% a salariului de baza. Functionarii parlamentari cu atributii in procesul legislativ au fost inclusi in categoria celor cu salarii majorate cu 10%, alaturi de cei din Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Legislativ si Administratia Prezidentiala.Deputatii din comisia de munca au majorat, fata de proiect, si salariile mai multor categorii de functii din cadrul Consiliului Concurentei, precum inspector de concurenta principal (plus 700 de lei) si inspector de concurenta asistent (plus 600 de lei). De asemenea, si functiile de conducere din Consiliul Concurentei vor fi remunerate mai bine fata de propunerea Guvernului, cu sume cuprinse intre 1.100 si 1.300 de lei.