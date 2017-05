Dragnea: Am votat "pentru" urmarirea penala in cazul Bejinariu, dar deputati de la toate partidele au votat "impotriva"

"Eu am votat asa cum le-am cerut tuturor colegilor mei de-a lungul timpului, si anume ᅡpentruᅡ, numai ca, asa cum am spus-o in mai multe randuri, atat timp cat noi avem aceasta prevedere in Constitutie, in permanenta vor fi voturi de genul asta care pot fi indreptatite sau nu, nu sunt eu in masura sa ma pronunt", a afirmat presedintele Camerei Deputatilor."Le-am cerut colegilor mei sa voteze in conformitate cu legea, probabil ca au ascultat argumente si dintr-o parte si din alta si observand numarul masiv de voturi < >, au votat de la toate partidele in sensul asta. Nimeni in astfel de situatii nu se poate impune. E un vot total secret si, cand e vorba de persoane, deputatii si senatorii au cu totul si cu totul alta abordare. Nu pot sa ii fortez sa stea toti cu bilele la vedere", a completat presedintele PSD.In legatura cu faptul ca presedintele Iohannis considera ca Parlamentul si-a aratat dispretul fata de justitie prin acest vot, Dragnea a spus ca "sunt cuvinte cam grele"."Daca domnul presedinte vrea sa fim parteneri in acest demers de modificare a Constitutiei, asa cum a spus in noiembrie 2014, cu tot dragul vom modifica Constitutia si, printre alte prevederi, sa scoatem si aceasta prevedere cu privire la imunitate", a spus liderul PSD.