Reamintim ca oaia romaneasca a mai fost in centrul atentiei in urma cu trei saptamani, dupa ce o nava plina cu ovine a lovit o nava ruseasca de spionaj, scufundand-o. Atunci, s-a produs o revarsare de umor pe Internet, fiind chiar rescrisa balada "Miorita" in varianta marinareasca.Discutia a pornit dupa ce mai multi operatori din turism au declarat pentru Profit.ro ca ministrul vrea sa schimbe frunza din brandul de tara cu o oaie."Hai sa ne folosim de istorie! Mie, personal, nu imi este rusine de Miorita. Noi nu putem sa discutam nimic serios?", a mai spus ministrul.Ministrul spune ca brandul de tara nu poate fi inlocuit pana la sfarsitul lui 2020, in conditiile in care s-au folosit fonduri externe pentru elaboarea sa, insa acest lucru nu poate opri utilizarea unor simboluri si legende nationale, scopul fiind atragerea si pastrarea turistilor autohtoni. "Pe mine ma intereseaza sa-i pastram pe ai nostri (n.red. turistii romani) in tara. Nimeni nu poate spune ca isi cunoaste in totalitate tara. De aici, am deschis o discutie principiala cu operatorii din turism (...) Acestia nu au spus daca e bine sau rau sa folosim simboluri", a mai spus ministrul turismului. Acesta sustine ca le-a cerut operatorilor din turism sa vina cu idei pentru brosuri turistice. "Am zis sa vina cu idei, cu legende, absolut toate tarile se folosesc de legende", a mai afirmat Mircea Dobre, adaugand ca le-a dat termen doua saptamani sa transmita propuneri de imbunatatire a unei strategii elaborate de catre directia de promovare si marketing din Ministerul Turismului.Mircea Dobre a mai spus ca le-a propus operatorilor din turism ca viitoarele sedinte consultative sa fie inregistrate si facute publice.Potrivit, la Consiliul Consultativ de saptamana trecuta, ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a anuntat pe oamenii de afaceri din domeniu ca si-a propus sa schimbe brandul turistic al Romaniei, urmand sa inlocuiasca celebra frunza a Elenei Udrea cu o oaie, pentru a construi imaginea turistica a tarii in jurul legendei Miorita. Turoperatorii dezaproba schimbarea brandului, spunand ca in turism sunt probleme mult mai importante de rezolvat, si ironizeaza ideea de a inlocui frunza cu o oaie. Miorita, cred ei, este o legenda trista, pesimista, cu trei romani care se omoara intre ei, iar oaia in sine e perceputa ca un animal stupid si supus. Aceste lucruri ii fac pe turoperatori sa considere neinspirata asocierea dintre Miorita si turismul romanesc, a mai aratat Profit.ro.