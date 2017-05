Bejinariu, inainte de votul asupra cererii DNA pe numele sau: "Resping categoric acuzatia ca am savarsit vreun abuz in serviciu"/ USR si PNL: Parlamentul nu este instanta de judecata

Plenul Camerei Deputatilor in care urma sa fie votata cererea DNA de urmarire penala a fostului ministru PSD Eugen Bejinariu a fost suspendat, pe 5 decembrie 2016, din lipsa de cvorum, dupa ce cu o saptamana inainte sedinta nu s-a putut desfasura tot din lipsa de cvorum.





La alegerile din 11 decembrie, Eugen Bejinariu a fost ales deputat din partea PSD pentru un nou mandat.

Votul va fi secret, cu bile.Bejinariu:"Sunt nevoit sa ma adresez dvs, dar resping categoric acuzatia ca am savarsit vreun abuz in serviciu. Aceste acuzatii sunt complet nefondate. Unu - nu sunt acuzat ca as fi savarsit vreo infractiune de coruptie. Doi - contractul este incheiat intre Guvernul Romaniei si Microsfot Irlanda, semnatura a fost acordata in baza unui mandat imperativ al acelei Hotarari de Guvern care a aprobat contractul. Trei - Semnarea a fost decisa printr-un act normtiv in baza legii achizitiilor publiceNicaieri in dosar nu este vreun indiciu ca am incalcat vreo lege, ca am facut vreun demers in numele guvernlui cu rea credinta.Am contrasemnat initierea unor HG venite de la alte ministere si care aveau avizele necesare. Contractul semnat de Guvernul Romaniei prin mandatar si Microsof Irlanda prin mandatar a fost incheiat in baza unui act normaiv.Eu sunt un om corect, de buna credinta. Niciodata nu m-am gandit ca actiunile mele corecte ar putea fi interpetate ca activitati care depasesc cadrul legal."El a invocat si decizia Curtii Constitutionale 68/februarie 2017 care stabileste ca adoptarea si continutul unor acte normative in sine nu pot face obiectul unor anchete penale.El le-a cerut colegilor sa voteze "conform constiintei si in acord cu legea".Stelian Ion, deputat USR:"Nu suntem insanta judecatoareasca sa ascultam argumente juridice in amanunt. Trebuie sa decidem daca facem sau nu scut in jurul unui coleg acuzat de fapte grave - pentru ca un prejudiciu care depeste 60 mil dolari arata o fapta deosebit de grava. Asta trebuie sa decidem - parlamentul lasa sau nu justitia sa se pronunte? De ce colegul nostru se fereste sa isi prezinte argumentele in fata instantei? Nu avem nimic impotriva sa, dar este o chestiune de principiu. Cred ca trebuie sa tinem cont de ceea ce s-a intamplat in societate in ultimul timp."Deputatul USR a amintit de faptul ca anul trecut, cand a venit cererea DNA (in noiembrie), "conducerea PSD s-a delimitat de acest caz si i-a cerut colegului sau sa isi dea demisia. Ati spus atunci ca daca va castiga un nou mandat i se va cere din nou sa isi dea demisia. Va rog sa nu va schimbati optica," s-a adresat acesta celor de la PSD."Sa lasam binoamele si trinoamele pentru algebra si sa nu le amestecam cu ideea de justitie.Votul din comisia juridica a fost unul pur politic. Acolo stiti bine PSD plus ALDE au majoritate. S-a gasit o chichita avocateasca - s-a descoperit ca ar fi oarece probleme legate de incadrarea juridica. Dar avem de-a face o fapta penala - indiferent daca ne raportam la legea 78/2000 sau la Codul Penal."Raluca Turcan (PNL)Si presedintele interimar al PNL a sustinut aceeasi idee, anuntand ca parlamentarii liberali vor vota "la vedere". Ulterior, deputatul UDMR Marton Arpad a luat cuvantul pentru a ii atrage acesteia atentia ca prin vot la vedere incalca Regulamentul Camerei Deputatilor."Parlamentul nu este o isntanta de judecata, avem o solicitare de la parchet care trebuie sa ajunga in instanta. Nu este rolul parlamentului sa judece pe fond. Nu stabilim nici vinaovatii nici nevinovatii, prezumtia de nevinovatie este foarte importanta."Imunitatea parl este pe declaratie si pe vot. In situatia de fata, solicitarea parchetului nu vizaeza nicio declaratie politica si niciun vot politic dat in Parlamentul Romaniei. Orice vot dat imporiva solictiarii parhetului ar trebui sa motiveze care este declaratia politica sau votul politic pentru care este acuzat dl Bejinariu."Comisia juridica a dat in urma cu doua saptamani un raport de respingere acestei solicitari, pe care Eugen Nicolicea, presedintele comisiei, l-a citit si in plen marti."Cu 16 voturi 'pentru', sapte voturi 'impotriva' si o abtinere, comisia recomanda plenului sa nu voteze cererea de urmarire penala, intrucat solicitarea este pentru infractiunea 13, indice 2, din Legea 78/2000, infractiune care nu exista la data comiterii faptei. In articolul 3 al Codului penal, legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare. Ea a intrat in vigoare cam pe 2 decembrie 2004, faptele sunt comise pana in octombrie 2004", explica, atunci, presedintele Comisiei juridice a Camerei, Eugen Nicolicea."Aceasta infractiune nu era in vigoare la momentul la care s-a comis fapta," a spus acesta marti.