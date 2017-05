Noi audieri, marti, la Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009

"Pana in momentul de fata, nu avem o singura confirmare, cea a domnului Catalin Predoiu. S-a facut corespondenta cu domnia sa. In rest, toti ceilalti au confirmat participarea: domnul Vasile Blaga, domnul Marcel Opris, domnul Eugen Tomac, doamna Maria Ligor era la vremea aceea ambasador la Madrid. Practic, noi continuam pe calendarul pe care l-am anuntat', a anuntat, luni, presedintele comisiei, Mihai Fifor.Comisia are un mandat de 60 de zile in care isi poate desfasura activitatea, care insa poate fi prelungit.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat pe 24 aprilie ca a deschis un dosar penal cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, "ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic". Potrivit PICCJ, cercetarile sunt efectuate in rem si vizeaza infractiunile de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale.Potrivit sursei citate, "in cauza se efectueza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale".Comisia parlamentara de ancheta a fost ceruta de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu intr-un comunicat de presa comun, dupa ce Dan Andronic a scris in Evenimentul Zilei despre seara alegerilor din 2009, cand a mers acasa la Gabriel Oprea unde se aflau si Laura Codruta Kovesi, George Maior, pe atunci sefu SRI sau Florian Coldea, adjunctul SRI.