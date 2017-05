Vasilescu: Exista posibilitatea ca Legea salarizarii sa intre in vigoare la 1 august daca Iohannis cere reexaminarea

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni seara, la Parlament, ca exista posibilitatea ca Legea salarizarii sa intre in vigoare de la 1 august, in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va retrimite la Parlament proiectul si nu se vor putea incadra in calendarul stabilit initial, de a se aplica de la 1 iulie, potrivit news.ro."Daca presedintele e nemultumit si o intoarce, eu sper ca Parlamentul Romaniei se va misca suficient de repede sa o treaca din nou prin comisii si plen ca sa putem sa o adoptam de la 1 iulie. Daca nu se poate adopta de la 1 iulie, o sa o adopte de la 1 august, adica o sa intre in vigoare cu data de 1 august", a raspuns ministrul Muncii.Olguta Vasilescu a sustinut ca nu vede care ar putea fi nemutumirea lui Klaus Iohannis, astfel incat sa retrimita Legea salarizarii la Parlament."Dar eu sper sa nu fie cazul. Chiar nu vad care ar putea sa fie nemultumirea presedintelui Klaus Iohannis, pentru ca, din cate am inteles, s-a manifestat doar in legatura cu administratia publica locala. Tot ce inseamna organizatii profesionale ale primarilor, presedintilor de CJ, absolut toata lumea, in unanimitate a votat ca sa se faca aceasta descentralizare financiara", a conchis ministrul.