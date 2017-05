Raluca Turcan anunta ca va candida pentru functia de prim-vicepresedinte al PNL

Ea a adaugat ca ar fi fost o "varianta sanatoasa" pentru sefia PNL, dar care ar fi "riscat sa separe niste energii". Turcan a aratat ca ar fi avut sanse la presedintia PNL, potrivit unor cercetari sociologice.De asemenea, ea a precizat ca nu a decis ce candidat la presedintia PNL va sustine: "M-am uitat pentru conducerea viitoare sa nu repetam din erorile trecutului, una dintre erori a fost de cea de resursa umana, adica de politica de atragere a oamenilor buni din partid si la varf si in organizatii si cred ca si in teritoriu si in conducerea partidului trebuie sa vina mai multi oameni implicati. (...) Trebuie ca in conducerea partidului sa fie oameni integri care sa nu fie vulnerabili, pentru ca in momentul in care ai o vulnerabilitate, ceilalti ti-o cunosc si ti-o speculeaza si, nu in ultimul rand, profesionalismul, adica acea aplicare a celor care sunt in conducere spre lucruri pe care le pot face bine, adica sa fie omul potrivit la locul potrivit. De aceea nu m-am grabit sa sustin unul dintre candidati, pentru ca ma intereseaza foarte mult programele lor, echipele pe care le sustin si ei si care ii sustin si pe candidati in aceasta competitie si mi-as dori sa fac parte dintr-o echipa care sa poata sa schimbe in bine decizia partidului."Ludovic Orban, Cristian Busoi si Viorel Catarama sunt candidatii inscrisi in cursa pentru presedintia PNL. Conventia Nationala a PNL este programata pe 17 iunie.